가천문화재단, ‘2026 가천 문화예술 지원사업’ 공모

가천문화재단 전경. 재단 제공

문화 소외계층의 문화향유권을 보장하고 문화예술 저변확대를 위해서는 세시봉 콘서트(2011년), 장사익 소리판(2013년), 이마에스트리 콘서트(2014년), 뮤지컬 ‘당신의 아름다운 시절’(2015년), 윤도현 밴드·노사연 콘서트(2016년), 연극 ‘사랑해요 당신’(2017년), 바람개비 콘서트(2018년), 인천시민과 함께하는 콘서트(2023년)

, 인천시민과 함께하는 2025년 가을음악회(2025년) 등 다양한 무료 공연을 개최하며 문화예술 발전에 기여했다.