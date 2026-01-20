대구·경북 행정통합 추진 합의… 관건은 도의회 동의

경북 안동 경북도청에서 20일 열린 대구경북 행정통합 추진협의회에서 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장(왼쪽)과 이철우 경북도지사가 악수를 나누고 있다. 연합뉴스

대전·충남, 광주·전남과 연계한 통합 절차를 본격적으로 진행하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.

2020년부터 행정통합 논의를 시작해 공론화와 특례 구상 등의 행·재정적 논의 성과를 축적해왔고 그 성과가 충청권, 호남권 등 다른 권역 행정통합 논의의 기반이 됐다고 강조했다.

2024년 설문조사 당시 대구시민 68.5%, 경북도민 62.8%가 행정통합에 찬성한바 있어 시·도민 열망도 충분하다고 평가했다.