대구·경북 행정통합 추진 합의… 관건은 도의회 동의
대구시와 경북도가 행정통합의 조속한 추진에 힘을 모으기로 합의한 가운데 경북도의회 동의가 가장 시급한 선결 과제로 떠올랐다.
대구시와 경북도는 20일 이철우 경북도지사, 김정기 대구시장 권한대행(행정부시장) 만남을 시작으로 본격적인 통합 논의 레이스에 돌입했다. 두 수장은 이날 경북도청에서 만나 행정통합을 중단없이 추진하기로 합의하고 행정통합 추진 방향과 일정, 절차 등을 논의했다.
이들은 회의 후 입장문을 통해 “통합의 필요성과 방향에 대해 공감했고 대전·충남, 광주·전남과 연계한 통합 절차를 본격적으로 진행하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.
양 시·도는 전국에서 가장 먼저 행정통합 논의를 시작한 대구·경북이 매듭을 풀어야 한다는데 뜻을 같이 했다. 2020년부터 행정통합 논의를 시작해 공론화와 특례 구상 등의 행·재정적 논의 성과를 축적해왔고 그 성과가 충청권, 호남권 등 다른 권역 행정통합 논의의 기반이 됐다고 강조했다.
양 시·도는 이번에는 다르다고 입을 모으고 있다. 먼저 정부가 파격적인 인센티브 방침을 밝혀 추진 동력을 회복했다고 평가했다. 또 행정통합 논의 기간이 길어 다양한 갈등을 해결했고 절차 관련 준비도 상당 부분 진행됐다고 진단했다. 특별법 초안도 준비돼있기 때문에 다음 달 행정통합 관련 특별법 제정을 목표로 하고 있는 정부의 일정에 맞춰 통합 공감대를 마련할 수 있다는 입장이다. 2024년 설문조사 당시 대구시민 68.5%, 경북도민 62.8%가 행정통합에 찬성한바 있어 시·도민 열망도 충분하다고 평가했다.
남은 절차 중 가장 핵심은 경북도의회 동의다. 앞서 2024년 대구경북특별시 출범을 목표로 공동 합의문을 발표하고 시·도민 여론조사를 거쳐 대구시의회 동의까지 얻었지만 경북 북부권 반발과 이에 따른 경북도의회 동의 절차 지연 때문에 최종 결정에 이르지 못했다. 이에 대구시는 경북도에 도의회 동의에 적극 나서달라고 요청했다. 경북도도 도민, 도의회, 정치권을 지속적으로 만나 통합의 필요성을 설명하고 협조를 요청할 방침이다. 통합 시 현 시청·도청 청사를 그대로 유지하는 안 등도 논의한다.
김정기 권한대행은 “대구시 통합 동의안은 시의회를 통과했고 경북도가 도의회 동의를 기다리고 있는데 상생발전 차원에서 열린 마음으로 통합안을 설계할 것”이라고 말했다.
이철우 도지사도 “통합안 도의회 통과를 위해 경북 북부권 의견을 잘 수렴할 것”이라고 밝혔다.
양 시·도는 통합 추진 과정에서 제도적으로 담보돼야 하는 원칙들이 있다는 점도 분명히 했다. 낙후지역이 소외되거나 불이익을 받지 않도록 국가차원의 균형발전 대책이 있어야 하고 중앙정부의 권한·재정 이양이 선언에 그치지 않도록 실행 담보 장치도 갖춰야 한다고 주장했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사