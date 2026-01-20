행안부·산림청, 산불 대응 중앙사고수습본부 조기 가동

산림청 중앙사고수습본부. 산림청 제공

겨울철 및 봄철 대형산불을 사전에 차단하기 위해 행정안전부와 산림청이 20일부터 중앙사고수습본부를 조기 가동한다.

양 기관은 중앙사고수습본부에 국가산불대응상황실을 설치하고 국방부·소방청·경찰청 등 산불 유관기관과 공동 대응체계를 구축하기로 했다.

산림청 관계자는 “산불 대응은 한개의 기관만으로는 한계가 있다”며 “행안부와 산림청을 중심으로 관계부처·지방정부와 공동 대응체계를 강화하고 국민의 생명과 재산을 지키겠다”고 말했다.