안광식 “초3부터 고3까지 월 10만원”…세종교육감 출마

“인사비리 저지른 후보와는 단일화 하지 않을 것”

세종시교육감 출마선언을 하는 안광식 세종교육희망연구소 대표. 연구소 제공

‘함께 성장하는 미래를 여는 교육’을 비전으로 제시했다. 이를 위한

학생 중심 통합지원체계 구축, 교사 행정 부담 완화, 학교·마을·가정이 함께하는 교육생태계 조성, 미래사회 핵심 역량을 반영한 교육과정 체계화를 꼽았다.

세종시교육감 출마선언을 하는 안광식 세종교육희망연구소 대표와 지지자들의 모습. 연구소 제공