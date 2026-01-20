네오위즈 ‘P의 거짓: 서곡’, 뉴욕 게임 어워드 ‘최고의 확장팩’ 수상
네오위즈는 지난 18일 미국 뉴욕 ‘SVA 시어터’에서 개최된 ‘제15회 뉴욕 게임 어워드(New York Game Awards)’에서 ‘P의 거짓: 서곡’이 ‘최고의 확장팩(Best DLC)’을 수상했다고 20일 밝혔다.
뉴욕 비평가 협회가 주관하는 뉴욕 게임 어워드는 매년 전 세계 게임 중 가장 뛰어난 성취를 이룬 작품을 선정하는 권위 있는 시상식이다. 올해로 15회째를 맞이했다.
이번 시상식에서 최고의 확장팩 수상의 영예를 안은 ‘P의 거짓: 서곡’은 본편의 독창적인 세계관을 심도 있게 확장했다는 점에서 높은 평가를 받았다.
해당 부문의 역대 수상작으로는 2024년 ‘사이버펑크 2077: 팬텀 리버티’, 2025년 ‘엘든 링: 황금 나무의 그림자’ 등이 있다.
‘P의 거짓: 서곡’은 메타크리틱 85점과 오픈크리틱 86점을 기록하며 국내외 평단의 높은 평가를 받고 있다. 영국 ‘골든 조이스틱 어워드’와 스페인 ‘프레미오스 3D호에고스’에서 최고의 확장팩 부문을 석권했고 국내에서는 ‘2025 대한민국 게임대상’ 우수상 등을 수상했다.
네오위즈 관계자는 “이번 수상은 라운드8 개발진의 우수한 개발 역량을 또 한 번 입증한 값진 결과”라며 “앞으로도 'P의 거짓' 차기작을 비롯해 다양한 매력을 갖춘 PC·콘솔 신작을 선보이며 글로벌 시장에서 인정받는 흥행 IP를 지속적으로 발굴해 나갈 계획”이라고 전했다.
