네오위즈 ‘P의 거짓: 서곡’, 뉴욕 게임 어워드 ‘최고의 확장팩’ 수상

입력:2026-01-20 16:00
​네오위즈는 지난 18일 미국 뉴욕 ‘SVA 시어터’에서 개최된 ‘제15회 뉴욕 게임 어워드(New York Game Awards)’에서 ‘P의 거짓: 서곡’이 ‘최고의 확장팩(Best DLC)’을 수상했다고 20일 밝혔다.

뉴욕 비평가 협회가 주관하는 뉴욕 게임 어워드는 매년 전 세계 게임 중 가장 뛰어난 성취를 이룬 작품을 선정하는 권위 있는 시상식이다. 올해로 15회째를 맞이했다.
​이번 시상식에서 최고의 확장팩 수상의 영예를 안은 ‘P의 거짓: 서곡’은 본편의 독창적인 세계관을 심도 있게 확장했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

해당 부문의 역대 수상작으로는 2024년 ‘사이버펑크 2077: 팬텀 리버티’, 2025년 ‘엘든 링: 황금 나무의 그림자’ 등이 있다.

‘P의 거짓: 서곡’은 메타크리틱 85점과 오픈크리틱 86점을 기록하며 국내외 평단의 높은 평가를 받고 있다. 영국 ‘골든 조이스틱 어워드’와 스페인 ‘프레미오스 3D호에고스’에서 최고의 확장팩 부문을 석권했고 국내에서는 ‘2025 대한민국 게임대상’ 우수상 등을 수상했다.

​네오위즈 관계자는 “이번 수상은 라운드8 개발진의 우수한 개발 역량을 또 한 번 입증한 값진 결과”라며 “앞으로도 'P의 거짓' 차기작을 비롯해 다양한 매력을 갖춘 PC·콘솔 신작을 선보이며 글로벌 시장에서 인정받는 흥행 IP를 지속적으로 발굴해 나갈 계획”이라고 전했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

