‘통합 드라이브’ 강기정 “광주 사라지는 게 아니라 진화하는 것”
행정통합 일각 우려에 반박 나서
광주시 권한 5개 구 이양 약속도
광주·전남 행정통합을 두고 여러 우려가 제기되는 가운데 통합에 드라이브를 걸고 있는 강기정 광주시장이 우려 불식에 나섰다.
강 시장은 20일 오전 광주시 산하 공공기관장 및 간부회의를 주재한 자리에서 행정통합과 관련된 여러 우려를 언급하며 “광주는 사라지는 것이 아니라 진화하는 것이고, 축소되는 것이 아니라 확장되는 것”이라고 강조했다.
그는 “‘광주가 사라진다’, ‘광주가 해체된다’는 문제 제기가 들린다. 통합은 찬성하지만 광주전남특별시 밑에 특례시 등 또 다른 행정구역을 둬서 광주를 해체시키지 말아야 한다는 주장을 하기도 한다”며 이같이 밝혔다.
특히 강 시장은 “첫 번째로 광주는 ‘특별시’로 격상된다. 광주는 광역시에서 ‘특별시’라는 강력한 자치권을 갖는 도시로 발전하는 것”이라며 “재정 등 자치분권 권한을 갖는 특별시로 더 나아지는 것”이라고 설명했다.
또한 “두 번째 광주광역시의 권한을 장기적으로는 5개 구청으로 과감히 이양하겠다”면서 “중앙정부로부터 광주전남특별시로 자치권이 이양되거나 분권화되듯이 우리 광주광역시의 업무와 재정도 장기적으로는 5개구로 점점 내려가거나 이양될 것”이라고 말했다.
끝으로 강 시장은 “세번째로 일상의 불편은 최소화되고 행정의 효율은 최대화가 된다. 행정의 테두리가 사라지면 업무의 공백이 생긴다고 생각하고 불안해한다”며 “기존에 해 오던 사업들은 중단없이 계속된다. 경과조치에 관한 규정을 특별법에 두게 된다”고 강조했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
