포수 장성우, KT와 2년 최대 16억원에 FA 계약
프로야구 자유계약선수(FA) 장성우가 원소속팀 KT 위즈와 동행을 이어간다.
KT 구단은 20일 포수 장성우와 2년 최대 16억원(계약금 8억원·연봉 총 6억원·인센티브 2억원)에 FA 계약을 맺었다고 밝혔다. 2008년 프로에 데뷔한 장성우는 1군 통산 1482경기에 나선 베테랑 포수다. 2015년 KT로 이적한 장성우는 2022년에 이어 KT와 두 번째 계약을 체결했다.
장성우는 “두 번째 FA 계약을 맺게 돼서 구단에 감사하다. KT와 계속 함께 할 수 있어서 기쁘다”며 “팀이 다시 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”는 소감을 전했다. 나도현 KT 단장은 “장성우는 공수에서 중심을 잡아줄 수 있는 선수다. 클럽하우스의 리더로서 팀을 잘 이끌어주길 기대한다”고 밝혔다.
장성우는 오는 21일 선수단과 함께 호주 질롱 스프링캠프로 출국한다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
