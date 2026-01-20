‘마산(馬山)’ 지명 브랜드가 된다…창원시, 관광마케팅 차원 추진
창원특례시가 말의 해를 맞아 ‘마산(馬山)’이라는 오랜 지명을 브랜드화한다.
창원시는 ‘붉은 말의 해’를 맞아 도시 곳곳에 남아 있는 말(馬) 관련 지명 자산을 현대적으로 재해석한 ‘스토리텔링 투어리즘’을 본격 추진한다고 20일 밝혔다. 단순 방문형 관광이 아니라 지명의 유래와 지역 서사를 체험하고 공유하는 여행지로 체질을 바꾼다는 구상이다.
시는 이 달 말 관련 지명 소개 콘텐츠를 제작하고, 3월에는 말 관련 장소를 배경으로 한 릴레이 릴스 영상을 제작해 확산시킬 계획이다. 또 해시태그 캠페인을 병행해 시민과 관광객의 자발적 참여를 유도한다.
주요 홍보 대상지는 마금산, 추산동 일대(문신미술관·마산박물관), 경남대학교 한마동상 등이다. 시는 지명 유래를 접목한 스토리텔링 마케팅으로 창원 관광의 역사성과 흥미를 동시에 강화할 방침이다.
병오년을 상징하는 참여형 홍보 콘텐츠로 말띠 인플루언서를 초청하는 팸투어도 한다. ‘2026 붉은 말 챌린지–말띠가 달린다, 창원’이라는 이름으로 진행되는 팸투어는 말띠(2002·1990·1978년생 등) 인플루언서 10여명을 모집 공고로 선발한다. 참가자들은 스포츠·여행, 라이프스타일, 사진·영상 등 각 분야 전문성을 살려 창원의 매력을 홍보하게 된다.
팸투어 코스는 ‘마산(馬山)’ 등 말(馬) 지명과 연관된 관광지를 중심으로 스포츠 및 액티비티를 결합한 체험형 일정으로 구성한다. 방문한 맛집과 카페를 ‘말띠 성지 코스’로 브랜딩해 MZ세대와 수도권 관광객의 발길을 사로잡을 계획이다.
마산의 옛 이름과 말 캐릭터를 결합한 관광굿즈도 제작한다. 말과 관련된 지명이 담긴 마그넷, 키링 등 다양한 홍보물품을 선보이고 지명을 소개하는 리플릿 등 홍보물을 제작한다.
김만기 창원시 문화관광체육국장은 “병오년의 상징성과 창원만의 지명 자산을 결합해 ‘팸투어, 상품 개발, 홍보콘텐츠 제작 등 입체적 관광마케팅 체계를 구축할 것”이라고 말했다.
