‘마산(馬山)’ 지명 브랜드가 된다…창원시, 관광마케팅 차원 추진

창원시가 관광마케팅을 위해 마산, 마금산 등 말 관련 지명을 브랜드화한다. 창원시 제공

시는 이 달 말 관련 지명 소개 콘텐츠를 제작하고, 3월에는 말 관련 장소를 배경으로 한 릴레이 릴스 영상을 제작해 확산시킬 계획이다. 또

팸투어 코스는 ‘마산(馬山)’ 등 말(馬) 지명과 연관된 관광지를 중심으로 스포츠 및 액티비티를 결합한 체험형 일정으로 구성한다. 방문한 맛집과 카페를 ‘말띠 성지 코스’로 브랜딩해 MZ세대와 수도권 관광객의 발길을 사로잡을 계획이다.

마산의 옛 이름과 말 캐릭터를 결합한 관광굿즈도 제작한다. 말과 관련된 지명이 담긴 마그넷, 키링 등 다양한 홍보물품을 선보이고 지명을 소개하는 리플릿 등 홍보물을 제작한다.