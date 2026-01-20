세종시, 올해 충청권 광역철도(CTX) 인프라 완성 총력
지난해 충청권 광역급행철도(CTX) 사업이 민자적격성 조사를 통과함에 따라 세종시가 행정수도 위상에 적합한 교통인프라 구축에 나선다.
시는 CTX의 완성도 향상을 위해 올해 도로망 확장, 대중교통 혁신 사업 등을 추진한다고 20일 밝혔다.
시민들의 편의 향상을 위해 도심 내 CTX 정거장을 최대한 확보한 사업계획이 반영되도록 관계기관과 적극 협의한다는 방침이다. CTX 정거장과 연계한 환승센터 건설 방안도 마련하기로 했다.
국회 세종의사당 등 주요 시설의 교통량 분산을 담당할 ‘금강 횡단 교량 신설 사업’의 환경·교통영향평가를 마치고 기본 및 실시설계에 들어간다는 계획이다.
보다 많은 사람들이 쉽게 대중교통을 이용할 수 있는 방안도 마련했다. 스마트폰이 없는 청소년·장애인도 세종시 대중교통 월 정액권인 ‘이응패스’를 쉽게 가입할 수 있도록 시청 홈페이지에 간편인증 페이지를 개설한다. 기관이나 기업이 이응패스를 일괄 구매해 직원에게 선물·쿠폰으로 배포할 수 있는 기능도 도입한다.
대전·청주·공주 등 광역 생활권을 아우르는 교통망은 더 강화된다. 다음 달부터 세종~청주를 오가는 B7버스는 4대 늘어나고, 세종~대전을 잇는 M1 버스는 대전 유성온천역에서 추가로 정차한다. 하반기에는 세종~공주를 연결하는 간선급행버스체계(BRT) 노선을 운행한다.
읍·면 지역에 중복 운영되던 마을버스, 마을택시, 수요응답형 버스 ‘두루타’ 등의 운영 권역을 다시 설계해 운행 대수도 최적화한다.
천흥빈 세종시 교통국장은 “시민이 안전하고 편리한 교통중심도시를 목표로 CTX 등 핵심 사업들을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
