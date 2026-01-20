천하람 “이혜훈 어찌 이런 후보자가… 청문회, 그래도 해야 한다”
천하람 개혁신당 원내대표는 20일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회 개최가 불투명해진 상황과 관련해 더불어민주당과 국민의힘 두 거대양당을 향해 “청문회는 반드시 해야 한다”고 촉구했다.
국회 제정경제기획위원회 소속인 천 원내대표는 페이스북에 “어떻게 이런 공직후보자가 다 있는지 저도 청문위원으로서 참 답답하다”면서도 “여야(더불어민주당과 국민의힘) 간사는 청문회 날짜부터 다시 잡아주시길 바란다”며 이같이 말했다.
천 원내대표는 “이 후보자는 75%의 자료를 제출했다고 하지만 전혀 사실이 아니다”며 “후보자는 검증에 필요한 핵심 자료들은 개인정보라는 이유로 제출하지 않았다”고 지적했다. 이어 “시험문제 100문항 가운데 75개에 ‘모르겠습니다’ ‘알 수 없습니다’라고 적어 제출해 놓고, ‘제가 75 문항을 풀었다’라고 하면 이게 정상인가”라고 물었다.
이 후보자는 가족들의 청약 신청 내역조차 제출하지 않은 것으로 전해졌다. 천 원내대표는 “후보자 부부의 부정청약이 밝혀진 상황에서 세 아들 등 다른 가족의 신청 내역도 반드시 확인해야 하지만 개인정보 미동의로 제출하지 않았다”고 했다. 이 후보자 부부는 결혼한 장남의 ‘위장 미혼’으로 부양가족 수를 부풀려 2024년 강남 아파트(서초 원펜타스) 청약에 당첨됐다는 의혹을 받고 있다.
이 후보자는 당초 청문회를 열기로 했던 지난 19일 직전 날 저녁 8시가 넘어 부정청약 의혹 관련 추가 자료 18건을 제출했지만 자녀의 혼인관계증명서 등 의혹 관련 핵심 부분은 빼놓고 제출한 것으로 전해졌다. 천 원내대표는 “원펜타스 위장전입, 위장미혼을 검증하기 위한 장남의 실거주 증명자료 등 필수적인 자료도 제출하지 않고 있다”고 지적했다. 또 “세 아들의 명문대 입학, 학술지 논문 제1저자 등재 등 부모 찬스와 특혜 논란이 있는데도 불구하고 세 아들의 대학 입학전형 및 졸업증명서 등 기초 자료마저 개인정보 미동의로 제출을 거부했다”고 덧붙였다.
천 원내대표는 “그러나 그 어떤 상황에서라도 청문회는 반드시 해야 한다”며 “국회는 후보자에 대해 국민 앞에 철저히 검증해야 할 의무가 있고, 특히 이 후보자에 대해서는 검증해야 할 것들이 무수히 많다”고 밝혔다.
그는 “(민주당과 국민의힘은) 청문회 날짜부터 다시 잡고 자료 제출을 하라고 후보자에게 독촉해야 한다”며 “날짜라도 정해야 후보자에게 그전까지 자료를 꼭 내라고 요구한 명분이 생기지 않겠느냐”고 말했다. 이어 “다시 한 번 촉구한다. 청문회는 반드시 해야 한다”고 강조했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
