발광 표지판, 잔여시간 표시… 제주도, 보행자 안전 58억 투입
제주자치경찰단이 교통약자 보호에 올해 총 58억5000만원을 투입한다.
자치경찰단은 어린이·노인·장애인 보호구역에 통합잔여시간표시기와 인공지능(AI) 기반 스마트 횡단보도를 일반도로보다 우선 설치해 보행자 안전을 강화한다고 20일 밝혔다.
지난해 노인회관·병의원 등 219곳에 보행시간 연장사업을 시행한 데 이어 올해 40곳을 추가 개선한다. 30m 횡단보도 기준 기존 20초였던 보행시간을 30초로 늘려 안정성을 높인다.
외곽지역의 야간 보행 안전을 위해 기존 표지판을 발광형 표지판으로 대체하는 사업도 진행한다. 3억원을 투입해 노인보호구역 20곳에 시범 추진한다.
어린이·장애인·노인 보호구역 60여곳에는 보행신호 잔여시간을 표시하는 통합잔여시간표시기를 설치할 계획이다. 보행자가 점멸 신호 중 횡단보도를 건너다 겪는 사고를 줄이기 위해서다.
제주시 함덕초, 삼양초 등 18곳에는 노후한 신호기를 시인성이 높은 노란 신호기로 순차 교체한다. 도내 어린이보호구역 338곳 중 신호기가 설치된 158곳 가운데 지난해까지 93곳에 교체가 완료됐다.
또 어린이보호구역 5곳에 신호·과속 위반 단속카메라를 설치할 예정이다.
이밖에 도로교통법 개정에 따라 보호구역 사고 현황과 시설 개선 상황에 대한 실태조사를 올해 128곳을 대상으로 진행한다.
보호구역 유지보수에도 13억원을 투입해 방호울타리, 미끄럼 방지시설, 교통표지판 등 각종 교통시설물을 지속 관리할 방침이다.
오광조 자치경찰단 교통정보센터장은 “교통 시설물 설치·유지관리 등 업무 전반을 인공지능 체계로 전환해 예산을 절감하고, 교통약자의 안전을 확보해 나가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
