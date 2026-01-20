백석대·백석문화대, ‘제59회 백석쿰캠프’ 개최
백석대와 백석문화대는 오는 24일까지 백석대 캠퍼스에서 ‘제59회 백석쿰캠프’를 진행한다고 20일 밝혔다.
백석쿰캠프는 올해 30년째를 맞은 통합 인성교육 프로그램으로, 재학생들이 캠프 현장에서 아동·청소년 활동을 지원한다.
이번 캠프에서는 정신력과 심력, 행동력의 균형을 바탕으로 자기주도적 선택과 책임 있는 행동을 익히는 활동을 진행한다. 공동체적 인성 함양과 진로 비전 탐색을 위한 프로그램도 함께 한다.
프로그램은 천안동남경찰서 연계 법률 기초 퀴즈 및 경찰 직업 체험, 육군 인사사령부 모집홍보관과 함께한 군인 체험, 다양한 신체프로그램과 공동체 정신을 발휘하는 바디온 등으로 구성됐다.
송기신 백석대 총장은 “인성과 실천 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 돕는 일은 대학이 지역사회와 함께 반드시 감당해야 할 책임”이라고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
