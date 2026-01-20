자고 일어나면 오르는 금값…금 한 돈 100만원 목전

2023년 12월 27일 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바를 들어 보이고 있다. 뉴시스

전 세계적인 지정학적 위기 고조로 안전자산 선호 심리가 폭발하면서 금값은 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.