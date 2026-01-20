자고 일어나면 오르는 금값…금 한 돈 100만원 목전
순금 한 돈 가격이 100만원 돌파를 목전에 두고 있다. 전 세계적인 지정학적 위기 고조로 안전자산 선호 심리가 폭발하면서 금값은 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.
20일 한국금거래소에 따르면 전날 기준 국내 금 한 돈(3.75g) 매입 가격은 97만1000원을 기록했다. 100만원 시대가 가시권에 들어온 셈이다. 금값은 올해 들어서만 10.5% 상승했고 최근 6개월 사이엔 무려 50.3%나 폭등하며 2배 가까이 뛰었다.
한국거래소(KRX) 금시장에서도 상승세는 뚜렷하다. 전날 1kg짜리 금 현물의 1g당 종가는 22만1930원으로 마감하며, 지난해 10월 17일 이후 약 3개월 만에 22만원 선을 다시 뚫었다. 이날 오후 3시3분 현재도 전 거래일보다 소폭 오른 22만4012원에 거래되고 있다.
이러한 금값 고공행진에 힘입어 관련 투자 상품으로도 자금이 쏠리고 있다. 국내 최초 금 현물형 ETF인 ‘ACE KRX금현물 ETF’는 최근 순자산총액 4조원을 돌파했다.
전문가들은 최근 국제 정세 불안을 금값 상승의 직접적인 원인이라고 분석한다. 미국의 베네수엘라 공습과 이란의 시위 유혈 진압으로 중동·남미 지역의 정세가 불안한 데다, 최근 ‘그린란드 사태’로 촉발된 미국과 유럽 간의 갈등이 기름을 부었다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 17일 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽 8개국에 대해 다음 달 1일부터 10%의 관세를 부과하겠다고 으름장을 놓았다. 이에 유럽연합(EU)이 긴급 정상회의 소집을 예고하며 강경 대응에 나설 것으로 보여 대서양 동맹의 균열 우려도 커지고 있다.
여기에 트럼프 행정부가 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장에 대한 수사를 압박하면서 연준의 독립성 훼손 논란과 함께 미국의 기준금리 추가 인하 가능성이 제기되는 점도 금값 상승을 부추기는 요인으로 지목된다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
