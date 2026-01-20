주토피아2, 美 애니 역대 최고 흥행… 글로벌 매출 2.5조원 돌파
디즈니 영화 ‘주토피아’ 이후 9년 만에 돌아온 ‘주토피아 2’가 할리우드 애니메이션의 흥행 역사를 새로 썼다. 전작을 뛰어넘은 것은 물론, 기존 1위였던 ‘인사이드 아웃 2’를 넘고 할리우드 애니메이션 중 역대 최고 흥행작으로 올라섰다.
19일(현지시간) 영화 흥행 집계 사이트 박스오피스 모조에 따르면 ‘주토피아2’는 전 세계에서 총 17억654만 달러(약 2조5142억원)의 티켓 매출을 기록했다. 지역별로는 북미에서 3억9324만 달러, 북미 외 지역에서 13억1330만 달러를 벌어들였다.
이는 종전 애니메이션 흥행 1위였던 인사이드 아웃2(16억9886만 달러)를 넘어선 성적이다. 이로써 디즈니는 ‘주토피아 2’(1위), ‘인사이드 아웃 2’(2위), ‘겨울왕국 2’(3위)까지 할리우드 애니메이션 흥행 순위 1~3위를 모두 석권하게 됐다.
이번 기록 달성의 결정적인 동력은 해외 시장이었다. 중국에서만 6억1900만 달러 이상의 티켓 매출을 올렸다. 이는 중국에서 개봉한 역대 할리우드 영화 중 최고 성적이다. 다만 글로벌 애니메이션 전체 기준으로는 기록 경신에 이르지 못했다. 지난해 중국 애니메이션 ‘너자 2’가 22억 달러가 넘는 티켓 매출을 기록하며 전 세계 애니메이션 최고 흥행 기록을 보유하고 있다.
‘주토피아 2’는 실사 영화를 포함한 전 세계 역대 흥행 순위에서도 9위에 오르며 존재감을 드러냈다. 앨런 버그먼 디즈니 엔터테인먼트 회장은 “주토피아 2는 놀라운 성과를 거뒀다”며 “이런 성과는 무엇보다도 전 세계 팬들의 열정 덕분에 가능했다”고 소감을 밝혔다.
