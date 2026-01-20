행복청·세종시, 올해 행복도시 공동주택 4740호 공급

올해는 집현동(4-2생활권)과 합강동(5-1생활권), 다솜동(5-2생활권) 등 3개 생활권에 총 4740호의 공동주택이 공급될 예정이다. 분양주택은 4225호, 임대주택은 515호다.

분양주택의 경우 합강동(L6·L7·L8·L11블록, 민간분양) 2193호, 다솜동(S1·M3·M4·M5·L4블록, 민간분양)은 2032호가 공급되고

임대주택은 집현동(UR1·UR2-1, 공무원임대)에 515호가 공급될 계획이다.

공동주택은 실수요자 선호도가 높은 중소형 위주로 구성되며 다양한 특화계획 요소가 도입된다.

합강동 ‘선도지구 스마트리빙존 특화권역’은 스마트 라이프와 직주근접 커뮤니티 실현을 위한 첨단 스마트도시 서비스가 적용된다.

다솜동 용호천 인근 ‘보행 친화 공동주택 특화권역’은 소규모 블록 계획을 통한 보행 친화형 주거단지로, 중앙부의 ‘공공시설 복합단지 특화권역’ 주거단지는 문화공원이 공공청사·학교 등과 연계되도록 각각 조성한다.

공무원 임대주택은 교통이 우수할 뿐 아니라 청년층이 선호하는 실내 공용 휴게공간, 청년 창의커뮤니티시설 등이 들어선다.

안석환 행복청 도시계획국장은 “행복도시에는 6만호 이상의 공동주택이 공급될 예정이다. 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당 등의 이전에 따른 주택수요에도 탄력적으로 대응하겠다”며 “시민 누구나 편안하게 거주할 수 있는 행복도시를 만들겠다”고 말했다.