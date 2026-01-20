충북 농어촌 버스 무료화 확산
단양군 65세 이상
괴산 보은도 ‘공짜’
충북의 농어촌 시내버스 무료화가 확산되고 있다.
단양군은 오는 2월부터 단양에 사는 65세 이상 노인을 대상으로 시내버스를 무료 이용할 수 있다고 20일 밝혔다.
어르신 전용 교통복지카드를 소지한 노인은 월 20회 한도에서 농어촌버스를 무료 이용할 수 있다. 1년에 3억원을 투입하는 이 사업을 통해 단양지역 65세 이상 노인 1만여명이 교통비 부담을 덜 수 있을 것으로 보인다.
군 관계자는 “농어촌버스 무료 이용 혜택 범위를 노인복지법의 경로우대 대상인 65세까지 확대한 것”이라고 말했다.
충북의 4개 시·군은 모든 시내버스를 무료로 이용할 수 있다.
괴산군은 올해 1월부터 지역을 운행하는 모든 시내버스의 전면 무료화를 시행한다. 군민과 괴산을 찾는 관광객까지 누구나 별도의 교통카드나 현금 결제 없이 자유롭게 시내버스를 이용할 수 있다.
군은 시내버스 무료화로 군민의 교통비 부담 완화, 지역 간 이동 편의성 개선, 관광객 유입, 지역경제 활성화 등의 긍정적인 효과가 나타날 것으로 기대한다. 주민들 외출이 늘어나고 이를 통해 전통시장과 지역 상권이 살아날 수 있다는 것이다. 군은 버스에 계측기를 설치해 이용객 수를 파악한 뒤 분기별로 버스요금을 정산할 예정이다.
가장 먼저 공동생활권인 진천군과 음성군이 손잡고 지난해 1월부터 무료 버스 사업을 시작했다. 양 지역을 오가는 시내버스까지 무료다. 보은군은 지난해 7월부터 시내버스 무상 운행을 시행 중이다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
