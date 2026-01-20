트램시대 앞둔 태화강역,‘도시교통 핵심 거점’재탄생
울산 태화강역이 본격적인 KTX 시대를 맞아 사통팔달의 ‘도심형 고속철도 거점’으로 부상하고 있다.
울산시는 20일 오후 태화강역에서 ‘태화강역 2단계 교통체계 개선사업’ 준공식을 개최했다고 밝혔다.
이번 사업은 향후 도입될 울산 트램 1호선의 종착역이자 도시 교통의 핵심 거점이 될 태화강역의 수용 능력을 선제적으로 확보하기 위해 추진됐다.
지난 2024년 12월 착공에 들어간 이번 사업에는 총 55억 원의 사업비가 투입됐다.
시는 기존 산업로에서 양방향으로 진입하던 내부 도로를 길이 220m, 폭 30m 규모의 일방통행 체계로 전면 정비해 도로 운영 효율성을 높였다.
또한, 버스 승강장과 육교를 신설해 철도 이용객들이 버스나 택시 등 대중교통으로 더욱 빠르게 환승할 수 있도록 접근성을 대폭 개선했다.
태화강역은 지난해 중앙선과 동해선이 잇따라 개통하며 철도 교통의 새로운 중심지로 급부상했다.
특히 지난 연말부터 청량리행 KTX-이음 노선이 주말 기준 최대 24회까지 대폭 증편되면서 수도권 접근성이 획기적으로 좋아졌다.
강릉까지의 이동 시간 역시 기존 4시간에서 2시간대로 단축되어 동해안 관광 벨트의 핵심 축 역할을 수행하고 있다.
시는 여기서 멈추지 않고 오는 2028년 울산국제정원박람회 개최에 맞춰 KTX-산천과 SRT의 태화강역 추가 정차를 추진 중이다.
이를 통해 전국 어디서나 울산을 빠르고 편리하게 찾을 수 있는 지능형 교통망을 완성한다는 방침이다.
인근 지자체와의 연결성도 한층 강화된다. 오는 9월에는 동해선 광역전철이 북울산역까지 연장 운행을 시작하며, 2031년 완공 예정인 울산양산부산 광역철도 사업도 차질 없이 진행되고 있다.
특히 KTX 울산역과 양산, 김해, 창원을 잇는 ‘동남권 순환 광역철도’가 올해 예비타당성 조사 결과 발표를 앞두고 있어 ‘부울경 30분 생활권’ 실현에 대한 기대감이 높아지고 있다.
김두겸 울산시장은 “이번 2단계 교통체계 개선사업 준공으로 시민과 방문객 모두가 체감할 수 있는 편리한 이동 기반이 마련됐다”며, “태화강역을 중심으로 한 지능형 교통 기반을 더욱 공고히 해 울산을 젊고 활기찬 교통 도시로 만들어 나가겠다”고 강조했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
