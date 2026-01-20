농어업농어촌특별위…“안동에서 농정 전환 해법을 찾다”
20일 스탠포드 안동에서 ‘농어업 정책 대 전환을 위한 타운 홀 미팅’ 개최
경북도는 20일 스탠포드호텔 안동에서 대통령직속 농어업농어촌특별위원회(이하 농어업위)와 함께 ‘농어업정책 대전환을 위한 타운 홀 미팅’을 개최했다.
타운 홀 미팅은 정책 결정권자가 지역 주민을 초청해 정책을 설명하고 의견을 듣는 공개회의를 말한다.
이날 행사에는 김호 농어업위원장, 이철우 경북도지사, 박창욱 경북도의회 농수산위원회 부위원장을 비롯한 농업인단체, 유관기관, 공무원 등 150여명이 참석했다.
농어업위의 새 정부 국정과제 설명으로 시작된 행사는 경북도의 2030 농업대전환 중점추진전략 발표와 현장 의견수렴 순으로 진행됐다.
참석자들은 지속 가능한 농업·농촌 실현을 위해 농어업 분야 전반에 걸친 대전환이 필요한 시점이라는 데에 뜻을 같이하며 행사의 열기를 고조시켰다.
김호 위원장의 주재로 펼쳐진 현장 의견 수렴과 질의응답에서 참석자들은 농산물 유통구조 개선, 기후 재난에 대한 정책 지원 강화, 여성농업인 특수건강검진 연령 확대, 청년 농업인 스마트팜 지원 확대, 정책자금 실질적인 지원 보장 등 다양한 의견들을 개진했다.
이번 타운홀 미팅은 농어업위에서 현장과의 긴밀한 소통을 통해 실효성 있는 정책을 개발하고 각계각층의 전문가들과 농업의 미래를 함께 논의하고자 전국을 순회하며 개최하고 있다.
이 도지사는 “과학이 아무리 발전해도 국가의 기반은 농업”임을 강조하며 “고령화, 정체된 농업소득, 낮은 식량자급률 등 농업·농촌 내 고질적인 문제를 해결할 경북의 농업 대전환을 앞으로 더욱 확산해 가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사