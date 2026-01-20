광주글로벌모터스, 올해 첫 공채 경쟁률 평균 34대 1
원서접수 결과 1596명 지원
수출·판매 호조에 인력 확충
광주글로벌모터스(GGM)의 올해 첫 신입사원 공개채용에 청년 구직자가 대거 몰렸다.
GGM은 19일 마감된 2026년 1차 기술직 및 일반직 신입·경력 채용 원서접수 결과 총 1596명이 지원해 평균 34대 1의 경쟁률을 기록했다고 20일 밝혔다.
광주 지역은 청년 취업난과 제조업 기반 약화로 인해 청년층의 ‘탈 광주’ 현상이 지속되는 가운데 비교적 양질의 일자리로 꼽히는 GGM 공개채용에 청년 구직자가 몰린 것으로 분석됐다.
GGM은 지난 2019년 설립 이후 본격적인 자동차 양산체제에 돌입한 2021년까지 600여 명의 대규모 신입사원 채용을 단행했다. 2021년 신입사원 1차 공채에서 일반직 43명 모집에 3274명이 지원해 76.1대 1, 기술직 186명 모집에 1만2604명이 몰리며 67.8대 1의 높은 경쟁률을 보여 화제를 모으기도 했다.
GGM은 캐스퍼의 국내외 판매 호조에 힘입어 전기차 및 수출차 생산 확대에 따른 추가 인력 수요로 정기적인 공채를 진행중이다.
GGM 관계자는 “올해 2교대 근무가 시행됐으면 400여명을 추가로 채용할 수 있었는데 무산돼 너무도 안타깝고 아쉽지만 설비증설을 통해 신규인원을 채용하게 돼 그나마 다행이다”며 “2교대 전환을 지속적으로 추진해 1000여명의 직간접 고용이 이뤄져 지역 청년들이 고향을 떠나지 않고 안정적이고 행복하게 일할 수 있는 양질의 일터를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
