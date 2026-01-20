트럼프 1년, 다시 폭주하는 ‘관세왕’…대법원 심판대에서 운명 갈린다

폴 크루그먼 “관세 등 트럼프 정책 점점 미쳐가고 있어”

실효 관세율 취임 9개월만에 5배로 상승

택스파운데이션, 관세로 가계 세금 부담 연간 1100달러 상승

연방대법원, 미국 시간으로 이르면 20일 관세 판결

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) 플로리다주 팜비치 국제공항에서 에어포스원에 오르며 기자들의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

관세율을 낮추긴 했지만 여전히 전 세계에 전례가 없는 관세가 작동되고 있는 셈이다. 트럼프는 시진핑 중국 국가주석과의 지난해 10월 정상회담 이후 관세 전쟁을 일시 휴전했다. 그런데도 대중국 실효 관세율 37.1%로 주요 교역국 중 최고치를 기록했다.

전년 대비 약 250% 이상 증가했다고 발표한 바 있다. 하지만 이 돈이 다 미국 국민의 주머니로 돌아간 것은

외국이 내는 것이 아니라 미국의 수입업자들이 낸다. 결국 소비자에게 ‘가격 전가’ 현상이 일어날 수밖에 없다.

관세로 인한 비용이 물가에 전가되면서 미국 가계는 사실상의 ‘세금 폭탄’을 맞고 있다고 분석했다. 보고서에 따르면

트럼프 2기 첫해인 지난해 1100달러였고 올해엔 1500달러까지 상승할 것으로 추산됐다. 특히 택스파운데이션은 이런 관세가 1993년 이후 국내총생산(GDP) 대비 최대 규모(0.47%)의 세금 인상이라며 트럼프 행정부의 관세 정책이 가파른 증세와 다름없다고 비판했다.

월스트리트저널도 이날 유럽 최고 국제경제연구기관 ‘킬 세계경제연구소’의 최신 보고서를 인용해 미국인들이 관세의 거의 전액을 부담하고 있다고 전했다. 보고서에 따르면

트럼프는 최근 그린란드 병합 시도에 반대하는 유럽 국가들에 10%의 관세 부과를 선언했다. 트럼프는 이날 NBC 인터뷰에서 해당 관세 계획에 대해 “100% 실행할 것”이라고 경고했다.

공개된 뉴욕타임스와 인터뷰에서 “대법원에서 불리한 판결이 나올 경우 관세를 복원하는 작업을 바로 그다음 날 시작할 것”이라며 “