정해권 인천시의장, 연수구 재향군인 격려
인천시의회는 정해권 의장(국·연수구1)이 20일 인천 연수구 보훈회관에서 열린 ‘2026년 제30차 연수구 재향군인회 및 제27차 연수구 재향군인회 여성회 정기총회’에 참석해 회원들을 격려했다고 밝혔다.
이날 정 의장은 축사를 통해 “국가를 위해 헌신하신 재향군인 여러분의 숭고한 희생과 노고에 깊은 존경과 감사를 드린다”며 “여러분의 헌신이 지금의 대한민국을 만드는 든든한 밑거름이 됐다”고 말했다.
이어 “오늘날 재향군인회는 지역사회 통합과 안보의식 함양에 중요한 역할을 해오고 있다”며 “인천시의회는 재향군인의 명예와 복지 증진을 위해 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.
또한 정 의장은 총회에서 지역사회 발전과 재향군인회 활동에 기여한 회원 3명에게 인천시의장상 표창을 수여하며 그간의 공로에 감사의 마음을 전했다.
한편, 연수구 재향군인회와 연수구 재향군인회 여성회는 지역사회 안보의식 고취와 보훈 문화 확산을 위한 다양한 활동을 이어오고 있다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
