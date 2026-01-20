‘폐암 제쳤다’…최초로 남성 1위 오른 ‘이 암’
전립선암, 폐암 제치고 첫 남성 1위 암
2023년 기준 성별 불문 가장 많이 발생한 암은 갑상선암이었는데, 남성 사이에서는 전립선암이 통계 공표 이래 최초로 1위에 올라섰다. 또 최근 5년간(2019~2023년) 암을 진단받은 환자가 5년 넘게 생존할 확률이 74%에 육박한 것으로 나타났다.
보건복지부와 중앙암등록본부(국립암센터)는 20일 이 같은 내용을 담은 2023년 국가암등록통계를 발표했다.
통계에 따르면 2023년 새로 발생한 암 환자는 모두 28만8613명(남자 15만1126명·여자 13만7487명)으로, 1년 사이 2.5% 늘었다. 그해 신규 발생 암 환자는 암 통계가 처음으로 집계된 1999년(10만1854명)의 2.8배 수준이다.
인구 구조 변화의 영향을 배제하고 산출한 연령 표준화 발생률은 인구 10만명당 522.9명(남자 587.0명·여자 488.9명)이다. 현재 암 발생률이 유지된다고 가정하면 국민이 평생 암에 걸릴 확률(암 발생 확률)은 남자는 약 2명 중 1명(44.6%), 여자는 약 3명 중 1명(38.2%)으로 추정됐다.
2023년 남녀 전체에서 가장 많이 발생한 암은 갑상선암이었다. 폐암, 대장암, 유방암, 위암, 전립선암, 간암이 그 뒤를 이었다. 남성 사이에서는 처음으로 전립선암이 폐암을 제치고 발생률 1위로 올라섰다.
전립선암은 1999년만 해도 9위 수준이었으나 이후 고령화와 식습관의 서구화, 비만 등 영향으로 빠르게 증가해왔다. 이중규 복지부 공공보건정책관은 “인구 구조 변화가 암 발생 구조 자체를 변화시키고 있음을 상징적으로 보여주는 결과”라고 설명했다.
신규 발생한 65세 이상 고령 암 환자 수는 14만5452명(남자 9만62명·여자 5만5390명)으로 전체 암 환자의 50.4%를 차지했다. 최근 5년(2019~2023년) 진단받은 암 환자의 5년 상대 생존율(일반인과 비교해 암 환자가 5년간 생존할 확률)은 73.7%였다. 2001~2005년에 진단받은 암 환자의 상대 생존율(54.2%)과 비교하면 19.5% 포인트 높아졌다.
2023년 기준 암 유병자는 273만2906명(남자 119만3944명·여자 153만8962명)으로 1년 전보다 5.6% 늘었다. 세계표준인구로 보정한 우리나라 2023년 암 발생률은 인구 10만명당 288.6명으로 주요국과 비슷했다. 그러나 암 사망률은 인구 10만명당 64.3명으로 일본(78.6명), 미국(82.3명) 등 주요국과 비교했을 때 현저히 낮았다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
