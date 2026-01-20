배재학당 신임 이사장에 황문찬 전 감리교신학원 이사장
학교법인 배재학당이 제21대 이사장에 황문찬(사진) 전 학교법인 감리교신학원 이사장을 선임했다.
20일 배재대에 따르면 배재학당은 지난 16일 배재고 우남학사에서 2025학년도 제6차 이사회를 열고 황 이사장 선임을 결정했다. 임기는 내년 5월 17일까지다.
황 신임 이사장은 1973년 배재고를 졸업하고 감리교신학대 학사, 연세대 연합신학대학원 및 숭실대 통일정책 대학원을 수료했다.
서울교회 잠실벧엘교회 성광교회 세검정교회 대신교회 담임목사를 맡아 사역했으며 2018~2022년 학교법인 감리교신학원 이사장을 역임했다.
1885년 우리나라 최초의 서양식 고등교육기관인 배재학당(培材學堂)에 뿌리를 둔 학교법인 배재학당은 배재대·배재고·배재중 및 배재대 부속 유치원 등 4개 교육기관을 운영하고 있다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
