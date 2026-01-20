제주 현직 해녀 2371명… 감소세 지속
제주 해녀 수가 꾸준히 줄고 있다.
제주도가 실시한 해녀 전수조사 결과에 따르면 2025년 12월 31일 기준 현직 해녀는 2371명으로 집계됐다. 전년(2623명)보다 252명 줄었다.
성별로는 여성 2350명, 남성 21명이다.
연령대별로는 50세 미만 105명, 50~69세가 766명, 70~79세 1077명, 80세 이상 423명이다.
70세 이상 해녀가 1500명으로 전체의 63%를 차지해 고령화 대응 정책 마련이 시급한 것으로 나타났다.
제주 해녀는 2016년 4011명에서 지난해 2371명으로 40.8% 감소했다.
1960년대에는 2만명이 넘었던 것으로 추산되지만, 산업화와 어업 구조 변화로 감소세가 이어지고 있다.
은퇴 해녀가 매년 발생하는 반면 신규 유입은 미미해 감소세는 지속되는 상황이다.
해녀가 되기 위해서는 어머니로부터 물질을 배워 대를 잇거나, 해녀학교에서 교육을 받고 인턴 과정을 거쳐 어촌계에 가입해야 한다.
해녀학교는 제주시 한림읍의 한수풀해녀학교와 서귀포 법환의 법환좀녀마을해녀학교 등 2곳이 운영 중이다.
제주도는 올해 해녀 지원사업에 총 235억원을 투입한다. 고령 해녀 수당, 신규 해녀 정착 지원 등 소득 보전과 조업환경 개선을 위한 29개 사업이 포함됐다.
이 가운데 복권기금 87억원은 해녀 진료비 지원이 쓰여 고령 해녀의 의료 부담을 줄이고, 70세 이상 해녀에게 월 10만~20만원의 수당을 지급해 무리한 물질로 인한 사고를 예방한다.
신규 해녀 양성을 위해서는 현장 적응 교육 프로그램을 내실있게 운영하고, 해녀의 역사와 가치를 기록·홍보하는 사업을 지속해 해녀문화를 보전·계승할 방침이다.
제주 해녀문화는 2015년 우리나라 첫 국가중요어업유산으로 지정됐다. 2016년 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재됐고, 2017년 국가무형문화재 제132호로 지정됐다.
김종수 제주도 해양수산국장은 “이번 전수조사는 해녀 정책을 현황에 맞게 점검하고 보완하는 계기”라며 “해녀가 안정적으로 활동할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.
