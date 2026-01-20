스마일게이트, 타이베이 게임쇼서 인디게임 6종 공개
스마일게이트의 게임 플랫폼 스토브가 오는 29일부터 2월1일까지 대만 타이베이 난강 잔란관에서 열리는 ‘타이베이 게임쇼 2026’에 참가해 6종의 국산 인디 게임을 선보일 예정이다.
2003년부터 매년 개최돼 온 타이베이 게임쇼는 매년 35만 명 이상의 관람객이 방문하는 대형 게임 페스티벌이다. 스마일게이트는 올해 B2C 존 내 ‘인디 하우스’의 메인 타이틀 스폰서로 참여해 ▲골목길: 귀흔을 비롯해 ▲폭풍의 메이드 ▲사니양 연구실 ▲과몰입금지2: 여름포차 ▲아키타입 블루 ▲레벨업 못하는 플레이어 등 총 6종의 인디 작품들을 선보인다.
스마일게이트는 단순한 오프라인 전시에 그치지 않고 스토브 플랫폼과 연동한 온라인 쇼케이스도 함께 운영한다. 플랫폼 방문부터 작품 탐색, 혜택 경험으로 이어지는 흐름을 선보여 이용자에게 스토브의 경쟁력과 강점을 전달한다는 전략이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
