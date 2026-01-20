‘농어촌 기본소득’ 효과 좋네…경남 남해군 인구 4만명 회복
정부가 농어촌 소멸위기에 대응하기 위해 추진한 ‘농어촌 기본소득 시범사업’에 선정된 경남 남해군이 상당한 정책효과를 누리고 있다.
지난해 대상지로 선정된 이후 50일 만에 1400명 이상이 유입되면서 인구가 4만 명 선을 다시 회복했다.
20일 남해군에 따르면 지난해 12월 말 기준 군 인구는 4만770명으로 집계됐다. 이는 전년 대비 938명 증가한 수치로 군 전체 인구가 증가세로 돌아선 것은 지난 2011년 이후 14년 만의 경사다.
남해군은 2012년 인구 5만명이 무너진 뒤 연속되는 하락세로 2024년 결국 총인구가 4만명 아래로 떨어졌다. 가파른 인구 절벽에 마주치자 다양한 인구정책을 펼쳤지만 전국적인 저출생과 고령화의 벽을 넘지 못했다.
그러다가 지난해 말 기본소득 시범사업 대상지로 선정되면서 단기간에 인구가 회복되는 반전이 일어났다. 농어촌 기본소득은 인구 감소 지역 주민에게 소득이나 자산과 관계없이 1인당 월 15만원을 지역화폐로 2년간 지급하는 사업이다.
군은 정부정책에 따른 현금성 지원이 도화선이 되면서 지역 내 교육과 체육 인프라, 귀농귀촌 정책 등이 시너지를 일으켰고 인구 유입으로 이어졌다고 분석했다.
급격한 인구 유입으로 인한 부작용을 우려하는 목소리도 있다. 남해군은 이를 최소화하기 위해 실거주 확인 절차를 강화하고 있다. 수도세와 전기세 등 공과금 사용 여부를 꼼꼼히 따져 실제 거주가 확인된 경우에만 기본소득을 지급한다는 방침이다.
남해군 관계자는 “대상지에 선정되면서 우려했던 위장전입 등의 부작용은 생각보다 빠르게 불식됐다”며 “증가한 인구가 남해에 안정적으로 정착하도록 다양한 정책을 추진할 것”이라고 말했다.
남해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사