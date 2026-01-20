강원도 대표 온라인 쇼핑몰 ‘강원더몰’ 설맞이 기획전
강원도 대표 온라인 쇼핑몰 강원더몰이 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 설맞이 기획전 ‘말(馬)하는 대로!’를 개최한다.
19일부터 시작된 이번 기획전은 다음 달 18일까지 한 달간 진행된다. 도내 우수상품과 18개 시군의 인기 상품을 할인가로 선보인다.
행사 기간 강원더몰에서는 설 특판 상품을 한데 모은 기획전 전용관을 운영한다.
소비자의 구매 부담을 낮추기 위한 다양한 할인, 참여형 이벤트가 진행된다. 주요 혜택으로는 기획전 대상 상품에 적용 가능한 30% 할인쿠폰과 전 상품에 사용할 수 있는 20% 할인쿠폰을 매주 화요일 오후 3시부터 선착순 제공한다.
쇼핑몰 이용 중 등장하는 ‘붉은 말’ 이미지 클릭 시 적립금을 지급하는 참여형 이벤트를 운영해 이용자에게 색다른 재미를 더한다.
병오년 새해를 기념해 이름에 ‘병오’가 포함된 신규 회원이 댓글을 남길 경우 적립금을 지급하는 이색 이벤트도 함께 진행한다.
강원더몰은 외부 유통 채널과의 협업을 통해 소비자와의 접점 확대에도 나선다. 행사 기간 제휴 쇼핑몰인 우체국 쇼핑몰 내 강원더몰 브랜드관에서 할인 행사를 병행한다. 도내 18개 시군 연계 쇼핑몰에서도 지역 특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 설맞이 기획전을 동시에 추진한다.
김만호 경제국장은 20일 “소비자에게는 합리적인 명절 소비 기회를 제공하고, 도내 생산자에게는 안정적인 판로 확대의 계기가 되어 모두가 따뜻하고 풍요로운 설 명절을 보내길 기대한다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
