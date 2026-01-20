시사 전체기사

넵튠, 인도 시장 중심으로 에드테크 사업 확장

입력:2026-01-20 12:59
넵튠 제공

넵튠이 올해 3대 신사업에 착수하고 인도 시장 중심으로 애드테크 사업 확장에 나서겠다고 20일 밝혔다.

넵튠이 전개하는 3대 신사업은 ▲애드테크 사업 글로벌 확장 ▲하이브리드 캐주얼 게임 사업 확대 ▲신규 DSP(광고주 플랫폼) 구축이다.

애드테크 사업 글로벌 확장 부문은 인도 시장 공략에 주력한다. 넵튠은 인도 모바일 환경에 최적화된 SDK 개발과 대규모 트래픽 대응을 위한 인프라 구축을 지난 3분기에 완료했다며 올 상모바일 게임을 시작으로 순차 도입해 나갈 예정이라고 밝혔다.

넵튠은 또 인앱결제(IAP)와 인앱광고(IAA) 수익모델을 결합한 하이브리드 캐주얼 모바일 게임에 대한 투자와 퍼블리싱, 자체 개발을 통해 이용자 트래픽을 확보해 나갈 계획이다.

강율빈 넵튠 대표는 “모회사가 보유한 인도 지역 트래픽을 활용해 약 3조 원 규모로 성장하고 있는 인도 애드테크 시장에 연착륙할 계획이며, 이를 기반으로 인도 애드테크 사업을 단계적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

또 “아울러 하이브리드 캐주얼 모바일 게임 사업 규모를 빠르게 확대하고, 게임 사업 자체의 성장뿐만 아니라 인도 사업 확장과 맞물려 넵튠의 애드테크 사업이 한 단계 더 도약하는 계기를 마련하겠다”고 말했다.

윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
