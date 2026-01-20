여자골프 전현 세계1위 리디아고·지노 티띠꾼, 스크린 골프 리그 WTGL 참여
1차 명단에 헐·헨더슨·톰슨도 포함
뉴질랜드 교포 리디아 고(28·하나금융그룹)와 여자 골프 세계 1위 지노 티띠꾼(태국) 등이 미국 스크린 골프 리그인 TGL의 여자부 대회인 WTGL에 출전한다.
TGL을 운영하는 TMRW 스포츠와 미국여자프로골프(LPGA) 투어는 20일 WTGL 첫 시즌에 출전할 선수들을 발표했다.
TGL은 타이거 우즈(미국)와 로리 매킬로이(북아일랜드) 등이 주도적으로 만든 스크린골프 리그다. 현재 미국프로골프(PGA)투어 정상급 선수들이 참여해 두 번째 시즌을 치르고 있다.
이번 발표에 따르면 2026-2027시즌에 첫선을 보이는 WTGL에는 리디아 고와 티띠꾼 외에 찰리 헐(잉글랜드), 브룩 헨더슨(캐나다), 렉시 톰슨(미국) 5명의 출전이 확정됐다.
TMRW 스포츠와 LPGA투어는 이달 초 “2026-2027시즌부터 WTGL도 진행한다”고 발표한 바 있다.
TMRW 스포츠는 “이번이 WTGL에 참여하는 LPGA투어 선수들 첫 번째 그룹 발표”라고 밝혔다.
추후 LPGA투어 선수들의 WTGL 추가 참여 가능성을 열어둔 것이다.
