인천공항공사 사장 “대통령실, 인사 말라 압박해” 주장

이학재 사장 “대통령실, 차라리 저를 해임하라”

이학재 인천국제공항공사 사장이 20일 국회 소통관에서 '대통령실의 인천공항 공사 불법 인사 개입'을 주장하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이학재 인천공항공사 사장이 대통령실이 국토교통부를 통해 신임 사장이 올 때까지 인사를 내지 말라는 외압을 넣었다고 주장했다.