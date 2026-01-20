시사 전체기사

인천공항공사 사장 “대통령실, 인사 말라 압박해” 주장

입력:2026-01-20 12:03
수정:2026-01-20 12:06
이학재 사장 “대통령실, 차라리 저를 해임하라”

이학재 인천국제공항공사 사장이 20일 국회 소통관에서 '대통령실의 인천공항 공사 불법 인사 개입'을 주장하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이학재 인천공항공사 사장이 대통령실이 국토교통부를 통해 신임 사장이 올 때까지 인사를 내지 말라는 외압을 넣었다고 주장했다.

이 사장은 20일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “대통령실의 초법적 권한 남용과 이로 인한 위험성을 국민께 알리고자 이 자리에 섰다”며 이같이 말했다.

그는 “올해 1월 1일자 정기 인사를 앞두고 지난해 12월 중순부터 대통령실의 뜻이라며 신임 기관장이 올 때까지 인사를 시행하지 말라는 지속적인 압력이 있었다”고 주장했다.

이 사장은 “제가 정기 인사의 불가피성을 강조하며 뜻을 굽히지 않자 ‘3급 이하 하위직만 시행하라’, ‘관리자 공석 시 직무대행 체제 전환’, ‘인사 내용을 대통령실 사전 보고 및 승인 후 시행’ 등 가이드라인을 제시하며 불법적 인사 개입이 이어졌다”고 말했다.

또 그는 “그럼에도 법과 원칙대로 인사를 시행하자 국토부를 통해 ‘대통령실에서 많이 불편해한다’는 노골적인 불쾌감을 전해왔다”고 주장했다.

이 사장은 “대통령실의 불법 지시를 공사에 전달하고 그 결과를 보고해야 하는 국토부 관계자들은 자신들의 행위가 외부로 알려지면 감당 못 할 것이라며 불안에 떨고, 공사 실무자들 역시 불법적 요구가 내려올 때마다 제게 보고하며 괴로워하고 있다”며 “대통령실은 차라리 사장인 저를 해임하라”고 말했다.

이 사장은 김은경 전 환경부 장관과 신미숙 전 청와대 균형인사비서관이 2017~2018년 박근혜 정부 때 임명된 환경부 산하 공공기관 임원들의 사표를 받는 등 인사 개입으로 징역형을 선고받은 일을 거론하며 “비극이 되풀이되고 있다”고 말했다.

이 사장은 윤석열 정부 때인 2023년 6월 임명됐다. 지난달 12일 업무보고 과정에서 이재명 대통령으로부터 책갈피에 달러를 끼워 반출하는 행위에 대한 질문을 받았으나 명확한 답변을 못 해 공개적으로 질타를 받은 뒤 대통령실과 각을 세워왔다. 이 사장의 임기는 오는 6월 19일까지다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

