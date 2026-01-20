인천공항공사 사장 “대통령실, 인사 말라 압박해” 주장
이학재 사장 “대통령실, 차라리 저를 해임하라”
이학재 인천공항공사 사장이 대통령실이 국토교통부를 통해 신임 사장이 올 때까지 인사를 내지 말라는 외압을 넣었다고 주장했다.
이 사장은 20일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “대통령실의 초법적 권한 남용과 이로 인한 위험성을 국민께 알리고자 이 자리에 섰다”며 이같이 말했다.
그는 “올해 1월 1일자 정기 인사를 앞두고 지난해 12월 중순부터 대통령실의 뜻이라며 신임 기관장이 올 때까지 인사를 시행하지 말라는 지속적인 압력이 있었다”고 주장했다.
이 사장은 “제가 정기 인사의 불가피성을 강조하며 뜻을 굽히지 않자 ‘3급 이하 하위직만 시행하라’, ‘관리자 공석 시 직무대행 체제 전환’, ‘인사 내용을 대통령실 사전 보고 및 승인 후 시행’ 등 가이드라인을 제시하며 불법적 인사 개입이 이어졌다”고 말했다.
또 그는 “그럼에도 법과 원칙대로 인사를 시행하자 국토부를 통해 ‘대통령실에서 많이 불편해한다’는 노골적인 불쾌감을 전해왔다”고 주장했다.
이 사장은 “대통령실의 불법 지시를 공사에 전달하고 그 결과를 보고해야 하는 국토부 관계자들은 자신들의 행위가 외부로 알려지면 감당 못 할 것이라며 불안에 떨고, 공사 실무자들 역시 불법적 요구가 내려올 때마다 제게 보고하며 괴로워하고 있다”며 “대통령실은 차라리 사장인 저를 해임하라”고 말했다.
이 사장은 김은경 전 환경부 장관과 신미숙 전 청와대 균형인사비서관이 2017~2018년 박근혜 정부 때 임명된 환경부 산하 공공기관 임원들의 사표를 받는 등 인사 개입으로 징역형을 선고받은 일을 거론하며 “비극이 되풀이되고 있다”고 말했다.
이 사장은 윤석열 정부 때인 2023년 6월 임명됐다. 지난달 12일 업무보고 과정에서 이재명 대통령으로부터 책갈피에 달러를 끼워 반출하는 행위에 대한 질문을 받았으나 명확한 답변을 못 해 공개적으로 질타를 받은 뒤 대통령실과 각을 세워왔다. 이 사장의 임기는 오는 6월 19일까지다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
