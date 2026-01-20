‘손목부상’ 임성재, 1월 한달간 개점 휴업…2월 AT&T 내셔널 프로암서 시즌 데뷔할 듯
손목 인대 늘어났지만 상태 심각치 않아
어깨 부상설은 사실무근‥국내서 치료중
아메리칸익스프레스부터 3개 대회 불참
손목 부상을 당한 임성재(27·CJ)의 2026년 데뷔전이 다음달 13일(이하 한국시간)개막하는 시즌 첫 시그니처 대회 AT&T 내셔널 프로암(총상금 2000만 달러)이 될 가능성이 높아지고 있다.
임성재는 우선 오는 23~26일까지 나흘간 미국 캘리포니아주 라킨타의 피트 다이 스타디움 코스(파72)에서 열리는 아메리칸 익스프레스에 불참한다.
이후 치러질 파머스 인슈어런스 오픈, 피닉스 오픈도 건너 뛰게 될 가능성이 높다.
아메리칸 익스프레스는 올 시즌 미국 본토에서 열리는 PGA투어 첫 대회다. 당초 계획대로라면 임성재의 올 시즌 데뷔전이 됐어야 했다. 그는 작년말 언론 인터뷰에서 아메리칸 익스프레스부터 올 시즌을 시작하겠다는 로드맵을 밝힌 바 있다.
임성재의 일정에 차질이 생긴 원인은 손목 부상 때문이다. 그는 최근 자신의 SNS에 손목 보호대를 착용한 사진을 올렸다.
임성재의 매니지먼트사인 올댓 스포츠는 “연습장에서 연습하다 손목 인대가 약간 늘어났다. 심한 상태는 아니다. 일각에서 제기한 어깨 부상은 전혀 사실이 아니다”라며 “약간 불편함을 느껴 예방 차원에서 보호대를 착용하고 있다. 샷 연습은 자제하고 있지만 퍼트 등 다른 훈련은 꾸준히 하고 있다”고 전했다.
임성재는 당분간 국내에 체류하면서 치료와 훈련을 병행할 계획이다.
이에 따라 임성재의 올 시즌 투어 합류는 당초 예상보다 다소 늦어지는 것이 불가피해졌다.
올댓스포츠는 “현재는 피닉스 오픈을 시즌 데뷔 무대로 잡고 있다”며 “하지만 여의치 않을 경우 무리하지 않고 데뷔를 1주 늦출 가능성도 있다. 분명한 것은 AT&T 내셔널 프로암 출전은 확실하다”고 했다.
임성재는 작년 시즌 페덱스컵 랭킹 28위로 상위 30명에게만 출전 기회를 주는 시즌 최종전 투어 챔피언십에 출전했다. 7년 연속으로 PGA투어 최정상의 선수임을 다시 한 번 입증한 셈이다.
하지만 정작 본인은 만족스럽지 않은 듯했다. 자칫 투어 챔피언십에 출전을 할 수 없었는데다 2021년 슈라이너스 아동병원 오픈에서 통산 2승째를 거둔 이후 승수를 추가하지 못했기 때문이다.
그래서 2019년 PGA투어 데뷔 이후 올 시즌을 가장 중요한 해로 삼았다. 작년 말에는 미뤘던 군복무도 마쳐 거칠 게 없다. 그랬던 임성재가 부상 복병으로 일단 멈춰 서게 됐다.
20일 발표된 남자 골프 세계랭킹에서 임성재는 지난주 44위에서 4계단 하락한 48위에 자리했다. 20위 이내 진입을 목표로 하고 있는 임성재로서는 예기치 않은 부상이 악재가 되지 않도록 철저한 몸 관리에 신경을 써야할 것이다.
한편 아메리칸 익스프레스에는 지난주 개막전 소니오픈에서 유의미한 성적을 거둔 김시우(30·CJ)와 김성현(27·신한금융그룹), 김주형(23·나이키), 그리고 데뷔전에서 컷 탈락 고배를 마신 이승택(30·CJ)이 출전한다.
지난주 개막전 소니오픈에 불참했던 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)가 시즌 데뷔전을 치른다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사