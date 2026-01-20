‘손목부상’ 임성재, 1월 한달간 개점 휴업…2월 AT&T 내셔널 프로암서 시즌 데뷔할 듯

손목 인대 늘어났지만 상태 심각치 않아

어깨 부상설은 사실무근‥국내서 치료중

아메리칸익스프레스부터 3개 대회 불참



임성재. CJ그룹

임성재는 우선 오는 23~26일까지 나흘간 미국 캘리포니아주 라킨타의 피트 다이 스타디움 코스(파72)에서 열리는 아메리칸 익스프레스에 불참한다.