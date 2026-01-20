하남시, 송파 위례 종합의료시설 ‘공공성 강화’ 건의
“위례신도시 전체 주민 위한 의료 거점 조성돼야”
경기 하남시는 서울 송파 위례 의료복합용지에 추진 중인 종합의료시설이 특정 자치단체가 아닌 위례신도시 전체 주민을 위한 공공적 의료 거점으로 조성돼야 한다는 의견을 보건복지부에 건의했다고 20일 밝혔다.
위례신도시는 하남시, 성남시, 송파구에 걸쳐 조성된 신도시로, 행정구역은 나뉘지만 주거와 교통, 생활 전반이 하나의 생활권으로 형성돼 있다. 그간 위례신도시는 종합의료시설이 부족해 응급의료와 중증질환 치료 등 필수의료 서비스 이용에 구조적 한계를 보여왔다.
하남시는 송파구 의료복합용지에 추진 중인 종합의료시설 건립이 이러한 의료 공백을 해소할 중요한 계기가 될 것으로 평가하면서도, 특정 행정구역 주민만을 대상으로 운영될 경우 다른 지역의 의료 격차를 심화시킬 수 있다는 우려를 제기했다.
건의문에서 하남시는 종합의료시설이 위례신도시 전 주민을 포괄하는 공공적 의료 인프라로 기능해야 한다고 강조했다. 특히 응급의료센터 설치, 중증질환 치료가 가능한 전문 의료 인력 확보, 필수의료 분야를 안정적으로 담당할 수 있는 장비와 운영체계 구축이 반드시 반영돼야 한다고 밝혔다.
하남시 관계자는 “위례신도시 주민들이 요구하는 종합의료시설은 단순한 병원이 아니라, 지역 주민의 생명과 건강을 실질적으로 책임질 수 있는 공공성과 기능을 갖춰야 한다”며 “보건복지부가 지역 여건과 주민 요구를 종합적으로 고려해 합리적인 판단을 내려주길 기대한다”고 말했다.
