“빈집인줄 알았다”…나나 자택 침입 30대 혐의 부인

나나 인스타그램 캡처

배우 나나(본명 임진아)의 집에 침입해 돈을 요구하며 흉기로 위협한 혐의로 재판에 넘겨진 30대 남성이 20일 공소 내용을 대부분 부인했다.

다음 재판은 3월 10일 같은 법정에서 열린다.