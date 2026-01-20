경북 영양군, 베트남 현지에서 계절근로자 직접 선발해 ‘눈길’

기존의 서류 심사 방식에서 벗어나 현지에서 면접과 실기 평가 병행하는 방식으로

베트남 다낭시 화띠엔면에서 진행된 선발 과정에서 응시자들이 색맹 검사를 포함한 기초 체력 검사를 하고 있다. 영양군 제공



경북 영양군은 농번기 만성적인 인력난을 해소하고 안정적인 농업 인력 공급 체계 구축을 위해 올해부터 신규 외국인 계절근로자를 베트남 현지에서 처음으로 직접 선발한다고 20일 밝혔다.



이번 현지 선발은 19일부터 21일까지 3일간 베트남 다낭시 화띠엔면에서 진행된다.



군은 올 3~4월 도입 예정인 1·2차 계절 근로자의 원활한 수급을 위해 농가 희망 근로자(재입국)를 제외한 신규 근로자 300여 명을 직접 선발할 계획이다.



군 관계자는 “농촌 고령화와 인구 감소로 인한 노동력 부족 문제에 선제적으로 대응하고 지역 농가의 안정적인 영농 활동을 지원하기 위한 적극 행정의 일환”이라고 설명했다.



영양군은 외국인 계절근로자 제도의 실효성을 높이기 위해 기존의 서류 심사 방식에서 벗어나 현지를 직접 방문해 면접과 실기 평가를 병행하는 방식으로 선발을 진행한다.



현지 면접에는 영양군 계절근로자 담당팀과 베트남 화띠엔면 인력 선발 담당자들이 함께 참여해 선발 과정의 공정성과 투명성을 한층 강화했다.



선발 과정은 색맹 검사를 포함한 기초 체력 검사와 농작업 수행 능력을 확인하는 기초 영농 테스트를 통해 농작업 부적격자를 1차로 선별한 뒤 근무 의지와 태도, 성실성, 이해력 등을 종합적으로 평가해 농가 요구에 부합하는 인력을 최종 선발할 예정이다.



영양군은 올해 계절근로자 희망 농가 수요조사를 바탕으로 오는 3월 중·하순부터 7월말까지 총 4차례에 걸쳐 1200여명의 계절근로자를 순차적으로 도입할 계획이며 이들의 안정적인 정착과 원활한 운영을 위해 사전 준비에 행정력을 집중할 방침이다.



황영호 영양군 유통지원과장은 “이번 베트남 현지 직접 선발은 농가의 만족도를 높이고 근로자 역시 안정적인 근무 여건 속에서 일할 수 있도록 하기 위한 중요한 과정”이라며 “앞으로도 외국인 계절근로자 제도를 체계적으로 운영해 농촌 인력난 해소는 물론 지속 가능한 농업 경영 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.



영양=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



