인천교통공사, 월미바다열차 겨울 사진 인증 이벤트

월미바다열차 겨울 사진 인증 이벤트 포스터. 인천교통공사 제공

백보옥 영업본부장은 “차분한 겨울 바다의 풍경을 시민들이 직접 느끼고 사진으로 남길 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “월미바다열차와 함께하는 겨울 시간이 소중한 추억으로 이어지길 바란다”고 말했다.