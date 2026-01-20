시사 전체기사

인천교통공사, 월미바다열차 겨울 사진 인증 이벤트

입력:2026-01-20 11:17
월미바다열차 겨울 사진 인증 이벤트 포스터. 인천교통공사 제공

인천교통공사는 겨울철 월미도 바다의 풍경을 시민과 함께 나누기 위해 ‘월미바다열차 겨울 사진 인증 이벤트’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 22일부터 다음 달 1일까지 진행된다. 이벤트 기간 중 월미바다열차를 이용한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 월미도 일대 또는 월미바다열차 탑승 중 겨울 바다 풍경을 촬영한 뒤 안내된 네이버 폼을 통해 사진을 제출하면 된다.

참여자 가운데 추첨을 통해 총 30명에게 디저트 모바일 쿠폰을 증정할 예정이다. 경품은 투썸 플레이스 떠먹는 스트로베리 초콜릿 생크림 모바일 쿠폰이다. 이벤트 종료 후 개별 안내를 통해 지급된다.

백보옥 영업본부장은 “차분한 겨울 바다의 풍경을 시민들이 직접 느끼고 사진으로 남길 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다”며 “월미바다열차와 함께하는 겨울 시간이 소중한 추억으로 이어지길 바란다”고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

