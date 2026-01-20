프로브랜드, 대덕노인복지관 기부 등 사회공헌 활동

남현 대표 “기업 성장은 사회와 함께”

이번 기부는 단순 후원에 그치지 않고, 지역 사회와 지속 가능한 상생을 목표로 한다는 점에서 의미가 크다. 프로브랜드는 그간 대구시 청년 일자리 창출을 사회적 과제로 설정하고 사업을 추진해 왔으며, 이번 기부를 계기로 노인 세대의 안정적 일자리와 사회 참여 확대까지 영역을 넓힐 계획이다.