프로브랜드, 대덕노인복지관 기부 등 사회공헌 활동
남현 대표 “기업 성장은 사회와 함께”
주식회사 프로브랜드는 남현 대표이사가 대구시 남구 대덕노인종합복지관에 기부 통해 지역 사회를 위한 사회공헌 활동에 나섰다고 20일 밝혔다.
이번 기부는 단순 후원에 그치지 않고, 지역 사회와 지속 가능한 상생을 목표로 한다는 점에서 의미가 크다. 프로브랜드는 그간 대구시 청년 일자리 창출을 사회적 과제로 설정하고 사업을 추진해 왔으며, 이번 기부를 계기로 노인 세대의 안정적 일자리와 사회 참여 확대까지 영역을 넓힐 계획이다.
프로브랜드는 향후 자사 사업 모델과 연계해 노인 친화형 업무 설계, 세대 간 협업이 가능한 일자리 구조, 청년과 노인이 함께 참여하는 지역 기반 프로젝트 등을 단계적으로 검토하고 있다. 이 과정은 단순 고용 지원을 넘어 세대 간 단절을 완화하고 지역 공동체의 지속 가능성을 높이는 방향으로 해석된다.
남현 CEO는 “기업의 성장은 사회와 분리될 수 없으며, 특히 지역 기반 기업일수록 지역 사회에 실질적인 기여를 해야 한다”며 “청년 일자리뿐 아니라 노인분들도 사회 구성원으로 활동할 수 있는 환경을 만드는 데 프로브랜드가 역할을 하고 싶다”고 말했다.
대덕노인종합복지관 박주영 관장은 “이번 기부는 금전적 지원을 넘어, 노인 복지와 일자리에 대한 기업의 진정성 있는 관심을 보여주는 사례”라며 “지역 어르신들에게 실질적인 도움이 되도록 적극 활용할 계획”이라고 밝혔다.
프로브랜드는 데이터와 AI 기반 사업을 통해 지역 상권 활성화와 일자리 창출을 동시에 추구하는 기업으로, 앞으로도 다양한 사회공헌과 지역 상생 프로젝트를 지속적으로 확대할 예정이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
