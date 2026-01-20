민선 8기 ‘김동연호’ 경기도민 ‘삶 만족도’ 개선됐다?

뱔표에 따르면 2021년부터 지난해까지 삶의 만족·행복감, 여가·문화·관광 참여, 생활·안전 인식, 경제 체감 전반에서 완만하지만 일관되게 개선 흐름을 보인다.

민선 8기 ‘김동연호’ 경기도민의 삶에 대한 만족도가 상당히 개선된 것으로 조사됐다.조사가 시작된 지난 2021년부터 상승 추세이며, 소득분배가 불공평하다는 인식은 감소하는 등 전반적으로 긍정적인 흐름을 보이고 있다.경기도는 이같은 내용의 ‘2025년 경기도 사회조사’ 결과를 20일 발표했다.자신의 삶에 대한 만족도를 0점에서 10점까지의 척도로 확인해보니 ‘보통(5점)’이 33.7%로 가장 높았다.이어 8점(17%), 7점(16.7%) 순이었으며 평균은 6.3점이었다.10점 척도 조사를 도입한 2021년은 5.8점이었으며 2022년은 6.3, 2023년 6.2, 2024년 6.4점이다.조사 시점 기준으로 ‘어제 얼마나 행복했는지’를 조사해보았다.평균은 6.5점으로 역시 2021년 6.0점, 2023년 6.4점에 비해 상승했다.삶의 만족(평균 5.8→6.3)과 행복감(평균 6.0→6.5)도 동반 상승 추세다.이는 개인의 주관적 지표가 여가·관광 등 외부활동 증가, 주거환경 만족도 개선, 생계유지 어려움 경험 감소 등 생활 전반의 변화와 맞물리며 개선됐을 가능성이 있다는 분석이다.소득분배 ‘불공평’ 인식은 2021년 62.2%에서 2023년 59.1%, 지난해 50.6%로 대폭 감소했다.생계유지 어려움 경험은 46.0%에서 2023년 39.6%, 지난해에 38.2%로 완화되는 모양새다.도는 지난해 8월 20일부터 9월 3일까지 도내 3만1740가구 내 15세 이상 5만9942명을 대상으로 복지, 주거와 교통, 문화와 여가, 교육, 소득과 소비, 일자리와 노동 등 6개 부문에 대한 사회조사를 실시했다.도 관계자는 “도민이 체감하는 변화를 지속적으로 모니터링할 수 있도록 경기도 사회조사의 활용도를 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지