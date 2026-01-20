국가유공자·장애인이 소유한 토지…지적 측량 수수료 감면

경북도, 농업기반 시설의 정부 보조 사업 토지·새뜰마을사업 토지 등에 대해서도 30%

경북도청 전경. 경북도 제공



경북도가 농업기반시설 건립과 설치, 새뜰마을사업 추진, 국가유공자·장애인 등이 소유한 토지에 대해 지적측량 수수료를 감면한다고 20일 밝혔다.



감면 대상은 △저온저장고, 곡물건조기 등 농업기반시설의 정부 보조사업 토지 △새뜰마을사업 토지 △국가유공자와 유가족, 장애인 소유의 토지 등으로 측량수수료의 30%가 감면된다.



도는 도민 경제적 부담을 낮추고자 지적측량 재의뢰는 측량수수료의 30%∼90%를 감면하고, 지자체·공공단체 등의 사회공헌 활동 추진을 위한 행복나눔 측량은 측량수수료의 100%를 감면하기로 했다.



감면 신청을 하려면 농업기반시설 정부 보조사업 대상자는 읍면동장이 발급한 정부 보조사업 지원 대상자 확인증 등의 관련 증빙자료를 측량 신청 시 제출하면 된다. 또 주거취약지역 생활 여건 개조 사업인 새뜰마을사업은 사업을 시행하는 시군구청 지적측량 접수 창구에 의뢰하면 된다.



국가·독립 유공자는 유가족 확인서, 전공 사상자 확인서를, 장애인은 장애인증명서를 측량 신청 때 제출해야 한다.



자세한 사항은 시군구청 지적측량 접수 창구 또는 한국국토정보공사 바로처리콜센터로 문의하면 된다.



차은미 경북도 토지정보과장은 “지난해 초대형 산불 피해 등 특별재난지역에 대한 측량수수료 감면으로 도민들에게 전체 2546건, 14억원의 감면 혜택이 있었다”며 “올해도 사회적 약자와 경제적으로 어려움을 겪고 있는 도민들에게 도움이 될 수 있도록 적극 홍보하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도가 농업기반시설 건립과 설치, 새뜰마을사업 추진, 국가유공자·장애인 등이 소유한 토지에 대해 지적측량 수수료를 감면한다고 20일 밝혔다.감면 대상은 △저온저장고, 곡물건조기 등 농업기반시설의 정부 보조사업 토지 △새뜰마을사업 토지 △국가유공자와 유가족, 장애인 소유의 토지 등으로 측량수수료의 30%가 감면된다.도는 도민 경제적 부담을 낮추고자 지적측량 재의뢰는 측량수수료의 30%∼90%를 감면하고, 지자체·공공단체 등의 사회공헌 활동 추진을 위한 행복나눔 측량은 측량수수료의 100%를 감면하기로 했다.감면 신청을 하려면 농업기반시설 정부 보조사업 대상자는 읍면동장이 발급한 정부 보조사업 지원 대상자 확인증 등의 관련 증빙자료를 측량 신청 시 제출하면 된다. 또 주거취약지역 생활 여건 개조 사업인 새뜰마을사업은 사업을 시행하는 시군구청 지적측량 접수 창구에 의뢰하면 된다.국가·독립 유공자는 유가족 확인서, 전공 사상자 확인서를, 장애인은 장애인증명서를 측량 신청 때 제출해야 한다.자세한 사항은 시군구청 지적측량 접수 창구 또는 한국국토정보공사 바로처리콜센터로 문의하면 된다.차은미 경북도 토지정보과장은 “지난해 초대형 산불 피해 등 특별재난지역에 대한 측량수수료 감면으로 도민들에게 전체 2546건, 14억원의 감면 혜택이 있었다”며 “올해도 사회적 약자와 경제적으로 어려움을 겪고 있는 도민들에게 도움이 될 수 있도록 적극 홍보하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지