시사 전체기사

전주 하계올림픽 유치 동의안 도의회 제출…“예산·인프라 검증이 관건”

입력:2026-01-20 10:54
공유하기
글자 크기 조정

총사업비 6조9086억원 중 도비 부담 40%
국비 비중 상향 가능성에도 ‘재동의·안전장치’ 요구
새만금 국제공항 교통 숙박 등 기반시설 완성도 관건

2025년 11월 16일 전주월드컵경기장 만남의광장에서 열린 올림픽데이런 2025 in 전주에서 유승민 대한체육회장이 참가자들을 응원하고 있다. 연합뉴스

전북도가 제출한 ‘전주 하계올림픽·패럴림픽 대회 유치 동의안(이하 동의안)'을 두고 전북특별자치도의회가 재정 부담과 교통·공항·숙박 등 핵심 인프라 전반을 함께 검증해야 한다는 신중론이 제기되고 있다.

20일 전북도의회에 따르면 도는 지난 16일 국제경기대회지원법에 따라 전주하계올림픽·패럴림픽 유치를 위한 도의회 동의안을 제출했다. 도의회 승인할 경우 문화체육관광부와 기획재정부 등 중앙부처 심사가 본격화된다.

동의안에는 전주 하계올림픽·패럴림픽 개최 기간은 2036년 7월 25일부터 9월 7일까지로 명시했다. 전북도는 전주를 중심으로 서울·광주·대구·대전·충북 충주·전남 고흥·경기 수원·용인·충남 천안 등 9개 도시와 연대해 골프·축구·사격·농구 등 33개 종목을 분산 개최하는 방안을 제시했다. 신규 경기장 건설을 최소화해 저비용·지속 가능한 올림픽을 치르겠다는 구상이다.

총사업비는 6조9086억원으로, 국비 6204억원(9%), 도비 2조7634억원(40%), 향후 출범할 범정부 차원의 올림픽 조직위원회 부담분 3조5248억원(51%)으로 구성됐다.

다만 최근 국제행사 관련 규정이 개정되면서 국무회의에서 사업계획이 확정될 경우 국비·지방비 비율을 재협의할 수 있는 여지가 생겼다. 전북도는 중앙정부 심의 과정에서 국비 비중을 30% 수준으로 높이고 도비 부담은 20% 이내로 낮추는 방안을 협의할 계획이다.

그러나 도의회 내부에서는 동의안 처리에 앞서 재정 구조의 불확실성과 기반시설 구축 가능성을 면밀히 따져야 한다는 의견이 적지 않다. 문화안전소방위원회 소속 한 의원은 “예산 규모가 1~2000억원 수준이 아니라 도비만 2조7000억원이 넘는 사안”이라며 “형식적 동의가 아닌 내용 검증이 선행돼야 한다”고 말했다.

특히 국비·도비 부담 비율 조정이 실제로 작동할 수 있는지가 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 복수의 도의원들은 “최근 기재부 규정 개정으로 올림픽 수입을 재원으로 반영하는 구조가 생겼지만 동의안을 현행 비율로 통과시킬 경우 이후 협상력이 약화될 수 있다”며 “수입 발생 시 재동의 절차 등 안전장치가 필요하다”고 지적했다.

새만금 국제공항을 포함한 교통·숙박 인프라의 완성도도 주요 변수로 거론된다. 박정규 전북도의회 문화안전소방위원장은 “공항과 교통망이 제때 갖춰지지 않으면 올림픽 수요와 수입이 서울 등 타 지역으로 빠져나갈 수 있다”며 “전주가 분산 개최의 중심 도시로 가능하게 하려면 기반시설 검증이 필수”라고 말했다.

도의회는 오는 26일부터 열리는 임시회에서 동의안 관련 용역보고를 함께 심사하며 본격적인 검증 절차에 착수할 예정이다.

전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“빈집인줄 알았다”…나나 자택 침입 30대 혐의 부인
벽에 쓴 ‘사랑한다’…폼페이 유적지서 낙서 추가 발견
납 중독으로 숨진 50대…원인은 20년 사용한 ‘이것’
“과장되기 싫어요”… 공공기관 씁쓸한 승진 기피 문화
[단독] 이만희 경호원 출신 A씨 “신천지, 총선 전 국민의힘 당원 가입”
영끌족 ‘내집 마련’ 조바심에… 고가 → 중저가 신고가 비중 ↑
무신사, 또 쿠팡 저격?… ‘구빵 쿠폰’ 할인 행사 내놔
유럽 뒤흔든 코리안리거… 황인범·정우영, 나란히 득점
국민일보 신문구독