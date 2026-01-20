전주 하계올림픽 유치 동의안 도의회 제출…“예산·인프라 검증이 관건”
총사업비 6조9086억원 중 도비 부담 40%
국비 비중 상향 가능성에도 ‘재동의·안전장치’ 요구
새만금 국제공항 교통 숙박 등 기반시설 완성도 관건
전북도가 제출한 ‘전주 하계올림픽·패럴림픽 대회 유치 동의안(이하 동의안)'을 두고 전북특별자치도의회가 재정 부담과 교통·공항·숙박 등 핵심 인프라 전반을 함께 검증해야 한다는 신중론이 제기되고 있다.
20일 전북도의회에 따르면 도는 지난 16일 국제경기대회지원법에 따라 전주하계올림픽·패럴림픽 유치를 위한 도의회 동의안을 제출했다. 도의회 승인할 경우 문화체육관광부와 기획재정부 등 중앙부처 심사가 본격화된다.
동의안에는 전주 하계올림픽·패럴림픽 개최 기간은 2036년 7월 25일부터 9월 7일까지로 명시했다. 전북도는 전주를 중심으로 서울·광주·대구·대전·충북 충주·전남 고흥·경기 수원·용인·충남 천안 등 9개 도시와 연대해 골프·축구·사격·농구 등 33개 종목을 분산 개최하는 방안을 제시했다. 신규 경기장 건설을 최소화해 저비용·지속 가능한 올림픽을 치르겠다는 구상이다.
총사업비는 6조9086억원으로, 국비 6204억원(9%), 도비 2조7634억원(40%), 향후 출범할 범정부 차원의 올림픽 조직위원회 부담분 3조5248억원(51%)으로 구성됐다.
다만 최근 국제행사 관련 규정이 개정되면서 국무회의에서 사업계획이 확정될 경우 국비·지방비 비율을 재협의할 수 있는 여지가 생겼다. 전북도는 중앙정부 심의 과정에서 국비 비중을 30% 수준으로 높이고 도비 부담은 20% 이내로 낮추는 방안을 협의할 계획이다.
그러나 도의회 내부에서는 동의안 처리에 앞서 재정 구조의 불확실성과 기반시설 구축 가능성을 면밀히 따져야 한다는 의견이 적지 않다. 문화안전소방위원회 소속 한 의원은 “예산 규모가 1~2000억원 수준이 아니라 도비만 2조7000억원이 넘는 사안”이라며 “형식적 동의가 아닌 내용 검증이 선행돼야 한다”고 말했다.
특히 국비·도비 부담 비율 조정이 실제로 작동할 수 있는지가 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 복수의 도의원들은 “최근 기재부 규정 개정으로 올림픽 수입을 재원으로 반영하는 구조가 생겼지만 동의안을 현행 비율로 통과시킬 경우 이후 협상력이 약화될 수 있다”며 “수입 발생 시 재동의 절차 등 안전장치가 필요하다”고 지적했다.
새만금 국제공항을 포함한 교통·숙박 인프라의 완성도도 주요 변수로 거론된다. 박정규 전북도의회 문화안전소방위원장은 “공항과 교통망이 제때 갖춰지지 않으면 올림픽 수요와 수입이 서울 등 타 지역으로 빠져나갈 수 있다”며 “전주가 분산 개최의 중심 도시로 가능하게 하려면 기반시설 검증이 필수”라고 말했다.
도의회는 오는 26일부터 열리는 임시회에서 동의안 관련 용역보고를 함께 심사하며 본격적인 검증 절차에 착수할 예정이다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
