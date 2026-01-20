제2연평해전 전사 故 한상국 상사 흉상, 현충시설 지정
제2연평해전 전사자인 고(故) 한상국 상사의 흉상이 현충시설로 지정돼 국가 차원의 관리를 받게 됐다.
충남 보령시는 웅천읍 무창포해수욕장 해변에 세워진 고 한상국 상사 흉상이 국가보훈부 현충시설심의위원회 심의를 통과해 현충시설로 지정됐다고 20일 밝혔다.
무창포 출신인 한상국 상사는 2002년 6월 29일 제2연평해전 당시 해군 참수리 357정 조타장으로 근무하던 중 끝까지 배를 지키다 장렬히 산화했다.
한 상사 흉상은 2019년 6월 16일 보창산업(대표 권혁영)이 제작해 보령시에 기증한 것으로, 매년 시민과 군, 기관 단체가 흉상 앞에서 추모식을 거행해왔다.
시는 지난해 6월 국가보훈부에 현충시설 지정을 요청했고, 6개월간 심의를 거쳐 최근 현충시설 지정서를 받았다.
권혁영 보창산업 대표는 “한상국 상사의 숭고한 희생정신이 현충시설 지정을 통해 더욱 많은 분들에게 알려지고 기억되길 바란다”고 말했다.
김동일 보령시장은 “나라를 위해 꽃다운 나이에 헌신한 한상국 상사를 시민들이 영원히 기억해야 한다”고 밝혔다.
현충시설로 지정되면 국가보훈부로부터 시설물 개·보수 비용 지원과 인물의 공훈을 알리는 공식 안내판 설치 등 체계적인 관리를 받게 된다.
보령시에는 한 상사 흉상 외에도 독립운동 현충시설 4곳과 국가수호 현충시설 5곳이 지정돼 있다.
보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
