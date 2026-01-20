캄보디아 거점 로맨스스캠 피싱 조직원 무더기 검거
조직원 157명 적발해 42명 구속 송치
캄보디아를 거점으로 활동하며 110억원대 피해를 낸 로맨스스캠 범죄조직들이 경찰에 무더기로 적발됐다.
경기북부경찰청 형사기동대는 전기통신금융사기특별법 위반 및 범죄단체 구성·가입 등의 혐의로 캄보디아 바벳과 프놈펜에 거점을 둔 피싱 조직 2곳의 조직원 157명을 적발해 이 가운데 42명을 구속 송치했다고 20일 밝혔다. 이 중 52명은 불구속 송치됐으며, 해외에 체류 중인 피의자 63명에 대해서는 수사를 이어가고 있다.
바벳에 거점을 둔 A조직은 중국인 총책이 운영한 범죄단체로, 2024년 5월부터 지난해 4월까지 허위 여행상품 및 동남아 숙박 공유 누리집을 개설해 피해자들의 가입을 유도했다.
이들은 숙박업소에 투자하면 수익을 배당해 주겠다고 속이며 초기에는 실제 수익을 지급해 신뢰를 쌓은 뒤, 피해자가 거액을 투자하면 연락을 끊는 수법을 사용했다. 해당 조직으로 인한 피해자는 192명, 피해액은 46억원으로 집계됐다.
경찰 수사가 시작되자 A조직은 조직을 해산했으며, 일부 조직원은 캄보디아 인근 라오스 등으로 이동하거나 베트남·태국에서 불법 체류하며 또 다른 범죄조직에 가담하려 한 것으로 파악됐다. 이 과정에서 9명은 해외에서 검거돼 국내로 강제 송환됐다.
프놈펜에 거점을 둔 B조직은 2024년 4월부터 지난해 9월까지 유명 상표를 모방한 조건만남 플랫폼을 운영하며 사기 행각을 벌였다. 이들은 가입비와 인증비 명목으로 금원을 요구한 뒤, 실패할 수밖에 없도록 조작된 인증 절차를 내세워 추가 금액을 반복적으로 요구한 것으로 조사됐다. 해당 조직의 피해자는 147명, 피해액은 64억원에 달한다.
B조직은 지난해 9월 캄보디아 현지 수사당국의 공조 작전으로 프놈펜 센속 지역에서 조직원들이 체포됐으며, 이 가운데 22명이 구속 송치됐다. 이 조직은 한국인을 중심으로 세력을 형성한 뒤 다른 한국 조직과 결합해 규모를 키운 것으로 드러났다.
두 조직은 공통적으로 관리자, 팀장, 팀원 등 직급 체계를 갖추고 개발팀, 홍보팀, 실행팀, 자금관리 역할을 분담해 조직적으로 범행을 저질렀다. 조직원 대부분은 20대로, 도박 빚 등 경제적 어려움으로 SNS나 지인 소개를 통해 해외로 나가 범죄에 가담한 것으로 조사됐다. 경찰은 감금이나 강요에 의한 범행 사례는 현재까지 확인되지 않았다고 밝혔다.
경찰 관계자는 “범정부 초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)와 함께 총책 등 해외 체류 중에 있는 피의자들의 신병 확보를 위해 인터폴에 국제 공조수사를 요청하는 등 피의자들에 대한 추적 수사에 주력해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
