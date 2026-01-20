동두천시, 화장장려금 최대 30만원 지원…시민 부담 완화
경기 동두천시가 시민들의 장례비 부담을 줄이기 위해 화장장려금 지원에 나선다.
동두천시는 올해부터 지역 주민을 대상으로 화장장려금을 지원한다고 20일 밝혔다. 지원 금액은 시신 또는 유골을 화장한 경우 1구당 최대 30만원이며, 분묘를 개장해 유골을 화장한 경우에는 1구당 최대 10만원이 지급된다.
이번 제도는 지역 내 화장장이 없어 타 지역 화장시설을 이용해야 하는 시민들의 경제적 부담을 완화하기 위해 마련됐다.
현재 동두천시 주민들은 화장을 위해 인근 지자체의 화장시설을 이용해야 하며, 이 과정에서 타 지역 주민에게 적용되는 상대적으로 높은 화장료를 부담해 왔다. 시는 이러한 현실을 고려해 화장 비용 일부를 지원함으로써 시민들의 실질적인 부담을 덜어준다는 방침이다.
지원 대상은 사망일 기준 1년 이상 동두천시에 주민등록이 되어 있는 사람의 장례를 화장의 방법으로 치른 연고자와, 동두천시에 1년 이상 주민등록이 되어 있는 사람의 영아가 사망하거나 태아가 사산돼 화장을 진행한 경우의 연고자다. 또한 시 소재 분묘를 개장해 사체 또는 유골을 관련 법령에 따라 적법하게 화장한 경우도 지원 대상에 포함된다.
신청은 화장일로부터 6개월 이내에 사망자 주소지 또는 분묘 소재지 관할 행정복지센터에서 할 수 있다. 시는 신청 절차를 통해 적정 여부를 확인한 뒤 장려금을 지급할 계획이다.
시 관계자는 “이번 화장장려금 지원을 통해 시민들의 애사에 위로를 전하고, 장례에 따른 경제적 부담을 실질적으로 완화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “화장 문화 확산을 통해 장묘 문화 개선은 물론 국토 훼손 방지와 토지의 효율적 이용에도 기여하겠다”고 말했다.
동두천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
