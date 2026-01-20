경주시, 3월부터 어린이·청소년 시내버스 무료
경북 경주시가 오는 3월 새 학기부터 만 18세 이하 어린이와 청소년을 대상으로 시내버스 요금 무료화를 시행한다.
경주시는 어린이·청소년의 교통비 부담을 덜고 대중교통 이용을 활성화하기 위해 시내버스 요금 전액 지원을 골자로 한 조례 제정을 추진하고 있다고 20일 밝혔다.
시는 ‘경주시 어린이·청소년 대중교통비 지원에 관한 조례안’ 입법예고를 지난 7일 마무리하고, 경주시의회 심의를 앞두고 있다.
조례가 통과되면 경주에 거주하는 6세 이상 18세 이하 어린이·청소년은 교통카드를 이용해 별도 절차 없이 시내버스를 무료로 이용할 수 있다. 현금 결제 시에는 기존 요금(어린이 800원, 청소년 1200원)이 적용된다.
시 집계에 따르면 지난해 기준 시내버스 이용 실적은 어린이 18만2959건, 청소년 163만2298건으로 총 181만건에 달한다.
이를 토대로 산정한 연간 소요 예산은 약 31억5800만원으로, 전액 시비로 충당할 계획이다.
경주시 거주 어린이·청소년은 지난해 말 기준 2만2664명이다. 시는 조례 제정 절차를 마친 뒤 새 학기 시작과 함께 제도를 본격 시행할 방침이다.
주낙영 경주시장은 “어린이와 청소년의 이동권을 보장하고 학부모의 교통비 부담을 덜기 위한 정책”이라며 “시의회 심의를 거쳐 새 학기부터 차질 없이 시행될 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
