외국인 잇따라 폭행한 제주 40대 검거
제주에서 불특정 외국인을 연이어 폭행한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
서귀포경찰서는 40대 A씨를 폭행 혐의로 입건해 조사 중이라고 20일 밝혔다.
A씨는 지난 13일 서귀포시의 한 버스정류장과 버스 안에서 외국인들을 폭행한 혐의를 받고 있다.
A씨는 같은 날 오전 11시쯤 버스에 앉아 있던 호주 국적 20대 여성의 얼굴을 손바닥으로 때렸다.
이어 다른 버스정류장에서 필리핀 국적 60대 남성에 유사한 폭력을 가하고, 오후 1시쯤 또 다른 버스에서 남아프리카공화국 국적 20대 여성을 폭행한 것으로 알려졌다.
피해자들의 신고를 접수한 경찰은 CCTV 분석을 통해 지난 18일 A씨를 특정하고, 임의동행해 조사를 진행했다.
조사 과정에서 A씨는 범행을 인정한 것으로 알려졌다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
