[속보] 靑 “통합 지방정부 재정지원TF 구성할 것”

TF 단장엔 김용범 청와대 정책실장

윤웅 기자

김남준 청와대 대변인은 20일 서면 브리핑을 통해 “

통합 지방정부에 대한 체계적인 재정지원을 논의하기 위해 ‘통합 지방정부 재정지원 TF’를 구성한다”고 밝혔다. TF 단장은

김용범 청와대 정책실장이 맡고,

청와대 재정기획보좌관과 임기근 기획예산처 차관은 공동 간사 역할을 하게 된다.

홍익표 정무수석과 하준경 경제성장수석도 참여한다.

김 대변인은 “TF 출범과 함께 1월 중 신속히 1차 회의를 개최하고, 통합 지방정부 재정지원 세부 방안을 속도감 있게 마련해 발표하겠다”고 밝혔다.