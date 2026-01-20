에스티엘-트위니, 물류자동화 확대 업무협약 체결

(왼쪽부터)천영석 트위니 대표, 강태영 에스티엘 대표. 에스티엘 제공

물류 IT 솔루션 기업 에스티엘 스타트투데이(이하 에스티엘)는 지난 14일 자율주행 로봇 전문기업 트위니와 자율주행 로봇 기반 IT 물류자동화 솔루션 구축과 글로벌 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

트위니 관계자는 “국내외 물류센터를 직접 운영하며 글로벌 물류 인프라를 구축해온 에스티엘과의 협력은 자율주행 로봇의 실증과 확산에 중요한 의미를 갖는다”며 “일본과 미국 등 글로벌 물류 현장에서 검증된 표준 자동화 솔루션을 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.