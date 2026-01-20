에스티엘-트위니, 물류자동화 확대 업무협약 체결
물류 IT 솔루션 기업 에스티엘 스타트투데이(이하 에스티엘)는 지난 14일 자율주행 로봇 전문기업 트위니와 자율주행 로봇 기반 IT 물류자동화 솔루션 구축과 글로벌 확산을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
에스티엘은 현재 국내 8개와 일본 2개 등 국내외 물류 거점을 직접 운영하고 있으며, 최근 미국 내 신규 물류 인프라 구축을 추진하는 등 글로벌 물류 네트워크를 확대하고 있다. 이번 협약은 기존 물류 인프라에 IT 기반 자동화 기술을 적용해 글로벌 운영 효율을 높이기 위한 목적으로 추진됐다.
양사는 협약에 앞서 에스티엘 파주 물류센터에 트위니의 자율주행 오더피킹 로봇 12대를 도입해 실제 운영 환경에서 자동화 솔루션의 안정성과 효율성을 점검했다. 그 결과, 로봇과 기존 물류 운영 시스템을 연계한 자동화 프로세스를 통해 업무 정확도와 생산성이 개선됐으며, 대규모 물류센터에도 적용 가능한 운영 구조를 확인했다.
에스티엘은 파주 물류센터의 운영 사례를 토대로 국내 물류센터를 비롯해 일본과 미국 등 해외 물류 거점에도 자율주행 로봇 기반 물류자동화 솔루션을 단계적으로 확대 적용할 계획이다. 이를 통해 K-뷰티를 포함한 글로벌 화주사의 물량을 안정적으로 처리할 수 있는 물류 운영 체계를 구축한다는 방침이다.
에스티엘은 물동량 예측과 물류 데이터 분석 관련 특허 8건을 보유하고 있으며, 축적된 운영 데이터를 바탕으로 작업자 동선 분석, 물량 흐름 예측, 로봇 운영 최적화 등 IT 기반 물류 운영 알고리즘을 고도화하고 있다. 트위니는 에스티엘의 물류 환경과 글로벌 운영 구조에 맞춘 자율주행 로봇을 공급하며, 양사는 데이터·IT 솔루션·로봇 기술을 결합한 물류자동화 모델을 공동으로 선보일 예정이다.
트위니 관계자는 “국내외 물류센터를 직접 운영하며 글로벌 물류 인프라를 구축해온 에스티엘과의 협력은 자율주행 로봇의 실증과 확산에 중요한 의미를 갖는다”며 “일본과 미국 등 글로벌 물류 현장에서 검증된 표준 자동화 솔루션을 함께 만들어가겠다”고 밝혔다.
