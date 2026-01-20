부·울·경 초등 취학대상자 5년 새 2만5000명 감소

올해도 감소… 전년 대비 수천명 줄어

신입생 1~10명 소규모 학교 242곳

출생·혼인 지표도 낮은 수준 유지



부산·울산·경남(부·울·경) 지역의 초등학교 취학대상자 수 감소세가 멈추지 않고 있다. 최근 5년 새 부·울·경에서 줄어든 취학 대상자만 2만5000명에 달한 것으로 나타났다.



20일 국회 교육위원회 소속 김대식 국민의힘 의원(부산 사상구)이 전국 교육청으로부터 제출받은 ‘2021~2026년 취학 대상자 현황’ 자료에 따르면 부산의 취학 대상자는 2021년 2만6680명에서 올해 1만7623명으로 5년 새 34% 감소했다. 같은 기간 울산은 1만1487명에서 7402명으로 36%, 경남은 3만869명에서 1만9198명으로 38% 줄었다. 세 지역 모두 감소율이 30%를 넘었다.



이 같은 감소세는 올해에도 확인됐다. 지난해 대비 올해 취학 대상자 수는 부산 2252명, 울산 620명, 경남 2644명이 각각 감소한 것으로 집계됐다.



올해 기준 신입생이 한 명도 없는 학교는 부산 2곳, 울산 1곳, 경남 19곳으로 나타났다. 신입생이 1~10명에 불과한 소규모 학교는 부산 35곳, 울산 17곳, 경남 190곳 등 부울경 전체 242곳에 달한다. 교육계에서는 소규모 학교 증가가 학교 운영은 물론 교원 배치, 교육 여건 전반에 부담으로 작용할 수 있다는 우려 를 내놓고 있다.



출생과 혼인 지표도 낮은 수준에 머물러 있다. 통계청 인구동향조사에 따르면 2024년 기준 출생아 수는 부산과 울산에서 전년 대비 소폭 증가했지만, 경남은 사실상 정체 상태를 보였다. 같은 해 혼인 건수는 부산 1만1499건, 울산 4726건, 경남 1만1429건으로 집계됐다. 일부 지표에서 미세한 반등이 나타났지만, 이미 진행 중인 취학대상자 감소 흐름을 단기간에 되돌리기에는 제한적이라는 평가가 나온다.



김대식 의원은 “취학 대상자 수는 주민등록 이동이나 조기취학·취학유예 등 행정 요인에 따라 해마다 일정 부분 변동이 있을 수 있지만, 여러 지역에서 동시에 감소세가 이어지는 현상은 학령인구 감소가 고착 단계에 접어들었음을 보여준다”고 지적했다. 이어 “아이들이 줄어든 교실은 단순한 학생 수 감소를 넘어 향후 중·고교와 대학으로 이어지는 교육 환경 변화의 신호로 받아들여야 한다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



