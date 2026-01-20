포항시, 겨울철 위험요소 선제 차단…난방비 지원·한파 쉼터 운영
경북 포항시가 겨울철 재난에 선제적으로 대응하기 위해 이달 15일부터 3월까지를 ‘겨울철 자연재난 집중 대책기간’으로 정하고 종합 대응체계를 가동한다.
시는 20일 철길숲에서 겨울철 한파와 대설에 대비해 시민 안전을 위한 대시민 홍보 캠페인을 열고, 기상 상황에 따른 행동요령을 시민들에게 안내했다.
앞서 지난 4일에는 장상길 부시장 주재로 ‘대설·한파 대비 관계기관 대책회의’를 개최했다.
이날 캠페인에는 안전협의체와 자율방재단 등 민간 안전단체가 함께 참여해 시민들에게 겨울철 자연재난 행동요령을 안내했다.
기상정보 수시 확인과 폭설 시 외출 자제, 차량 운행 시 감속 및 안전거리 확보, 외출 시 방한용품 착용, 수도관 및 계량기 보온 조치, 취약계층 보호 및 한파 쉼터 이용 등을 알렸다.
또 이날부터 강한 한파가 예보됨에 따라 비상 대응체계를 가동하고 제설제와 장비를 사전 확보했으며, 수도관과 농·축·수산 시설에 대한 점검을 강화하고 있다.
시는 저소득 독거노인 등 취약계층 보호를 위해 난방비를 지원하고 한파 쉼터 648곳을 운영한다.
김복수 포항시 도시안전주택국장은 “예측하기 어려운 폭설과 한파에 대비해 재해 취약시설을 사전에 점검하고 선제 대응에 총력을 기울이겠다”며 “시민들도 제설차 길 터주기와 내 집·점포 앞 눈 치우기 등 행동요령 실천에 적극 동참해 주시길 바란다”고 말했다.
