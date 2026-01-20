16세 미만은 SNS 금지?…영국도 청소년 금지 방안 검토
영국이 16세 미만 청소년이나 어린이는 SNS를 이용할 수 없도록 하는 방안을 검토하고 있다.
19일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 영국은 청소년과 어린이의 디지털 환경 개선을 위해 정부 차원에서 이 같은 논의에 착수하기로 했다.
청소년의 과도한 스마트폰 사용을 막기 위한 사용 시간 제한 제도 도입과 틱톡이나 유튜브의 쇼츠 영상 목록과 같은 ‘무한 스크롤’ 등 중독성 디자인 폐지 등의 방안이 검토될 예정이다.
이와는 별개로 교육 당국은 학교 내 휴대전화 사용에 대해서도 규제를 강화할 방침이다.
학생들이 수업 시간과 함께 휴식 시간에도 휴대전화 사용을 규제해야 한다는 것이 교육 당국의 입장이다.
영국 정부 관계자들은 청소년의 SNS 금지 효과를 확인하기 위해 지난달 세계 최초로 관련 정책을 도입한 호주를 방문할 계획이다.
현재 영국 상원에는 16세 미만 청소년의 SNS 사용을 전면 금지하는 초당적 법안이 제출된 상태다.
키어 스타머 총리는 당초 청소년의 SNS 사용 금지에 부정적인 입장이었지만 최근 태도를 바꿨다.
영국 정부는 몇살까지 제한할지는 확정하지 않았다. 리즈 켄덜 과학혁신기술부 장관은 “기존 법률들은 종착지가 아니었다”면서 “우리는 부모님들이 여전히 심각한 우려를 갖고 있는 것을 잘 안다. 이 때문에 추가 조치를 준비 중”이라고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사