인천시민안전보험에 전동킥보드 사고 보장 신설…사망·후유장해 보장
인천시는 각종 재난과 사고로부터 시민을 보호하고 생활 안정을 지원하기 위해 ‘2026년 인천시민안전보험’을 확대 운영한다고 20일 밝혔다.
인천시민안전보험은 예상치 못한 여러 위험 상황으로 피해를 본 시민에게 보험금을 지급해 생활 안정을 돕는 제도다. 시는 올해 보험의 보장 항목과 수혜 대상을 확대하는 등 혜택을 강화했다.
시는 우선 전동킥보드 등 개인형 이동장치 이용 증가에 대비해 관련 사고 보장 항목을 신설했다. 개인형 이동장치에는 공유형 모빌리티도 포함이다. 인천지역 개인형 이동장치 사고는 경찰청 통계상 2022년 74건, 2023년 71건, 2024년 75건 등으로 나타났다.
이번 보장 항목 신설에 따른 개인형 이동장치 사고의 사망 보장 금액은 1000만원이다. 후유장해 발생 시에는 최대 1000만원 한도에서 보험금이 지급된다.
이와 함께 시는 올해부터 국내거소신고를 한 외국국적동포가 인천에서 머무르는 동안 안전하게 생활할 수 있도록 보장 대상에 포함했다. 이를 통해 인천에 주민등록을 둔 시민은 물론 등록외국인과 재외동포까지 인천시민이라면 누구나 혜택을 받을 수 있다.
인천시민안전보험은 2019년 시행으로부터 8년째를 맞았다. 별도의 가입 절차 없이 자동으로 가입되며 다른 지역에서 피해를 본 재난·사고에 대해서도 보장받을 수 있다.
주요 보장 항목은 자연재해 사망·후유장해, 폭발·화재·붕괴 사망·후유장해, 대중교통 이용 중 상해 사망·후유장해, 강도 상해 사망·후유장해, 스쿨존 교통사고 부상 치료비 등이다.
보험금은 사고 발생일 또는 후유장해 진단일로부터 3년 이내에 신청할 수 있다. 피해자 또는 사망자의 유가족이 보험사인 한국지방재정공제회에 직접 신청하면 심사를 거쳐 보험금이 지급되는 방식이다.
윤백진 시 시민안전본부장은 “올해부터 새롭게 보장되는 개인형 이동장치 사고를 중심으로 시민안전보험에 대한 인지도를 높이기 위해 적극적으로 홍보하겠다”며 “앞으로도 다양한 재난과 사고로부터 시민들이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
