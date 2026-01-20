인천시민안전보험에 전동킥보드 사고 보장 신설…사망·후유장해 보장

인천시청 전경. 인천시 제공

이와 함께 시는 올해부터 국내거소신고를 한 외국국적동포가 인천에서 머무르는 동안 안전하게 생활할 수 있도록 보장 대상에 포함했다. 이를 통해 인천에 주민등록을 둔 시민은 물론 등록외국인과 재외동포까지 인천시민이라면 누구나 혜택을 받을 수 있다.